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New Order fará show único em São Paulo em novembro; saiba como garantir o seu ingresso

Estadão Conteúdo

A banda New Order retorna ao Brasil, após 8 anos de sua última visita, para um show único que ocorrerá em 25 de novembro no Espaço Unimed, em São Paulo. A passagem mais recente do grupo no País foi em 2018, com apresentações em São Paulo, Uberlândia e Curitiba

Antes de os ingleses subirem ao palco, a atração de abertura do show fica a cargo da banda paranaense Jovens Ateus.

Sobre a banda

Com grande popularidade nos anos 1980, New Order surgiu do Joy Division. Bernard Sumner (tecladista e guitarrista), Peter Hook (baixista) e Stephen Morris (baterista) seguiram com a carreira após o suicídio de Ian Curtis, adicionando Gillian Gilbert (tecladista e guitarrista) à formação.

Ao longo dos anos, a banda lançou alguns álbuns: Low-Life (1985), Brotherhood (1986), Substance (1987) e Technique (1989). Em meio a hiatos e mudanças de formação, o grupo ainda disponibilizou Republic (1993), Get Ready (2001) e 'Waiting for the Sirens' Call (2005).

Em 2007, Hook deixou seu posto, enquanto Phil Cunningham passou a integrar a banda em 2001, seguido por Tom Chapman como baixista. Em 2015, chegou Music Complete, álbum que trouxe participações de Iggy Pop, Brandon Flowers e Elly Jackson, da banda La Roux.

Como comprar ingressos

A compra de ingressos para o show do New Order pode ser feita pelo site oficial da Ticketmaster. Também é possível adquirir entradas sem a taxa de conveniência no Shopping Ibirapuera.

Serviço:show do New Order Data: 25 de novembro de 2026 Local: Espaço Unimed Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/SP Horários: 19h30 (abertura dos portões); 20h30 (Jovens Ateus); 22h (New Order) Classificação etária: 18+ / menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal

Valor dos ingressos:

Pista: R$ 520 Pista Premium: R$ 850 Mezanino: R$ 900 Camarote A: R$ 1.080 Camarote B: R$ 980

Ponto de venda físico (sem taxa de conveniência):

Shopping Ibirapuera - Piso Jurupis (ao lado do Restaurante Frutaria) Horários de funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 22h; Domingos e feriados, das 14h às 20h; fechado às segundas-feiras

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Palavras-chave

MÚSICA/NEW ORDER/SÃO PAULO/SHOW/INGRESSO
Cultura
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