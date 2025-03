VÍDEO: Neto faz pegadinha com avó usando drone e inicia 'perseguição na roça'

A internet ganhou mais uma estrela convidada esta semana: Vovó Joaninha, uma senhora que viralizou no TikTok após ser vítima de uma pegadinha hilária feita pelo neto.

No vídeo, gravado em uma plantação, a cena começa com um drone descendo lentamente em direção a Joaninha. Assim que percebe o aparelho se aproximando, ela entra em desespero e reage no impulso, pegando seu chapéu de palha para tentar fugir do 'intruso'.

Mas o neto, determinado a levar a brincadeira futura, continua pilotando o drone em sua direção. O resultado? Joaninha sai correndo, tentando escapar do objeto voador que, para ela, mais parece um perseguidor incansável.

Na tentativa de despistar o drone, o vovó se esconde atrás de uma árvore e continua tentando espantá-lo. Quando perceber que não vai se livrar tão facilmente, apela para o sobrenatural: faz o sinal da cruz e encara o aparelho, como se tentasse exorcizá-lo.

No ápice da fuga, Joaninha se joga no meio do matagal, tentando sumir da vista do drone. Mas o neto, claro, não deixa barato e o encontra novamente, garantindo a encerramento perfeito para um vídeo que arrancou risadas de milhares de internautas.

Internautas se divertem

Se o vídeo da Vovó Joaninha fugindo de um drone já foi engraçado, os comentários dos internautas elevaram a diversão a outro nível. Entre risadas e elogios, muita gente se identificou com o desespero da senhora.

“Fazia tempo que não ria assim, tadinha hahahahah”, escreveu um usuário, mostrando que a pegadinha conquistou até os mais sérios. Outro brincou: “Ela deu a vida fugindo, essa sobreviveria em um filme de terror”.

O momento em que Joaninha apela para o sobrenatural também virou destaque: “Apelou até pra Deus quando viu que ele ainda tava em cima da árvore, que diva”, comentou alguém.

E, claro, não faltaram reações cheias de gargalhadas: “HAHAHAHAHAHAHA MUITO BOM”.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)