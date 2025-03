Nutricionista viraliza ao ensinar como fritar ovos usando pepino; entenda

Com a alta no preço do azeite, diversas formas de substituir o produto para fritar alimentos de maneira menos prejudicial surgiram na internet. Entre elas, uma viralizou e chamou muita atenção: usar pepinos no lugar de azeito ou óleo para fritar ovos. Maise Mochi, nutricionista de Maringá (PR), mostrou a experiência aos seus seguidores no Instagram. O resultado? Deu certo!

No vídeo, a nutricionista aparece com um. O líquido do vegetal escorre e é ele que serve pra deixar a panela antiaderente, ou seja,. Nos momentos seguintes do vídeo é possível perceber a surpresa de Maise ao ver que o

Não há um estudo específico ou comprovação científica sobre o pepino ser uma substituição possível para óleos e azeites. A hipótese mais aceita é que o vegetal usa da pectina, uma fibra solúvel encontrada em frutas e vegetais, para criar uma camada antiaderente nas frigideiras.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, Editora web de OLiberal.com.