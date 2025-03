Castanhal: cachorrinha vai ao pet pedir ração

Um vídeo que foi postado sem pretensão alguma no status do whatsapp da Vanessa Lima, dona de um pet shop no bairro do Fonte Boa, em Castanhal, circulou em alguns perfis locais de redes sociais e vem chamando a atenção pelas imagens inusitadas de uma cachorrinha preta “vira lata”. Ela vai ao pet buscar ração para seus filhotes.

VEJA MAIS

A mãe da empreendedora filmou a cachorrinha recebendo de Vanessa um saquinho de ração e cuidadosamente levando na boca embora para sua casa.

“Um cliente aqui de perto foi quem nos avisou que vinha todos os dias aqui uma cachorrinha e levava a ração. Então fomos ver nas imagens da câmera de segurança e vimos que ela entrava aqui e pegava os saquinhos de 1 kg que eu deixava na parte de baixo do balcão. Ela passou a vir todos os dias aqui e eu comecei a colocar a ração num pote para ela comer e logo depois ela continuava a ficar olhando para mim e eu percebi pelos peitinhos dela que a cachorrinha estava amamentando então entendi que ela queria levar a ração para os filhotes e passei a dar para ela levar também. Minha mãe filmou um dessas vezes que ela levou a ração”, explicou Vanessa.

Vanessa e sua mãe são conhecidas no bairro do Fonte Boa por ajudarem os animais de rua. (Patrícia Baía / O Liberal)

A empreendedora conta que logo que as imagens circularam o tutor da cadela passou a prender a pretinha em casa.

“Sentimos a falta dela que desde o carnaval não vem aqui pegar a ração. Então minha mãe consegui achar a casa onde ela mora e foi lá levar a ração. Descobrimos que seu tutor a deixou amarrada para ela não vir. Minha mãe explicou que não tem problema nenhum ela vir comer e levar a ração. Ela está ainda amamentando e seus filhotes estão grandinhos”,

Vanessa conta que ficou sensibilizada com a situação da pretinha, como a chama carinhosamente e que pretende adotar a cachorrinha.

“Já conversamos com o tutor e estou convencendo ele a me dar a pretinha. Ela será muito bem cuidada e receberá muito amor. Queremos também achar tutores para seus três filhotes”, disse.

Atitude

Na frente do pet da Vanessa sempre tem potinhos com ração e água para todos os animais de rua que passam por lá poderem comer um pouco e matar a sede. E não só os caramelos e pretinhas param no local, mas também os gatinhos.

“Temos há dois anos nosso pet e sempre foi um sonho pra mim. A gente sabe que no nosso bairro tem muitos animais de rua e os que tem casa, mas ficam o dia soltos andando e que sentem fome e sede. Por isso a gente se preocupa com eles também”, enfatizou.

Sorteios e rifas

Vanessa e sua mãe são conhecidas no bairro por ajudar os animais.

“Nem sempre é fácil porque tem muito tutor que não gosta que a gente se meta. Encontramos um cachorrinho aqui perto que precisa fazer tratamento de um câncer. A veterinária que levamos ele falou isso, mas seu tutor não entende que ele precisa fazer algo. Sempre que podemos também mandamos castrar os gatinhos de quem pede ajuda e para isso fazemos sorteios e rifas de nossos produtos do pet para conseguir o dinheiro”, finalizou.