Netinho de Paula é demitido e desmentido após afirmar que intermediava venda da Rede TV!

O apresentador Netinho de Paula foi desmentido e demitido da Rede TV! após afirmar que havia participado de uma reunião de um grupo que tinha interesse em comprar a emissora. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (07) pelo site NaTelinha. Entretanto, hoje (08) a emissora divulgou uma nota desmentindo a suposta reunião e informando que o programa de Netinho foi encerrado.

Ao colunista do Metrópoles, Leo Dias, Netinho de Paula afirmou que tomou conhecimento do desligamento pela nota enviada pela emissora ao portal NaTelinha. Segundo o canal, o afastamento do apresentador se deu após ele afirmar ter participado de reuniões e intermediar o contato de possíveis compradores da tv.

O apresentador trabalhava no programa "É da Gente", exibido nas tardes de domingo. De acordo com ele, o programa não estava relacionado às reuniões as quais ele se referiu. Ele voltou a reafirmar que participou de uma reunião que discutiu a venda da Rede TV!. Netinho afirmou ainda que levará o caso para a justiça.