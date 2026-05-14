Netflix transforma fenômeno 'Guerreiras do K-Pop' em turnê mundial ao vivo

A Netflix confirmou oficialmente que Guerreiras do K-Pop ganhará uma turnê mundial de shows ao vivo. O anúncio foi feito durante o Upfront da plataforma, realizado em Nova York, e movimentou fãs da animação que se transformou em um dos maiores fenômenos culturais recentes do streaming.

Segundo a empresa, a proposta será criar "uma experiência ao vivo" inspirada no universo do filme, levando para os palcos as músicas, as performances e os elementos visuais que ajudaram a transformar a produção em um sucesso global. A turnê será organizada em parceria com a AEG Presents, uma das maiores produtoras de eventos do mundo.

Apesar da confirmação, a Netflix ainda não divulgou datas, cidades ou detalhes sobre venda de ingressos. Por enquanto, os fãs podem apenas se cadastrar em uma lista de espera criada oficialmente para receber novidades sobre o projeto.

Fenômeno mundial virou prioridade da Netflix

Lançado em junho de 2025, Guerreiras do K-Pop rapidamente ultrapassou o status de simples animação musical e se tornou um verdadeiro fenômeno pop.

A trama acompanha o grupo feminino HUNTR/X, formado por jovens estrelas do K-pop que vivem uma vida dupla como caçadoras de demônios. Enquanto enfrentam criaturas sobrenaturais usando o poder da música, elas ainda precisam lidar com a rivalidade dos Saja Boys, uma boy band que também esconde identidades demoníacas.

A mistura de fantasia, ação, cultura pop coreana e trilha sonora viciante ajudou o longa a conquistar públicos muito além do universo dos fãs de animação.

Trilha sonora dominou as paradas

O impacto do filme não ficou restrito às telas. As músicas de Guerreiras do K-Pop também explodiram nas plataformas digitais e nas paradas musicais internacionais.

Canções como Golden, Your Idol e Soda Pop alcançaram posições históricas na Billboard, enquanto o álbum da animação se tornou o primeiro projeto ligado ao K-pop a colocar quatro músicas simultaneamente no Top 10 da Hot 100.

O single Golden, inclusive, permaneceu por semanas na liderança das plataformas de streaming e consolidou o grupo fictício HUNTR/X como um dos maiores fenômenos musicais do ano.

Projeto pode passar por 150 cidades

De acordo com informações divulgadas durante o anúncio, a expectativa é que a turnê passe por cerca de 150 cidades ao redor do mundo a partir de 2027.

Ainda não existe confirmação oficial sobre os países participantes, mas a Netflix Brasil aumentou as especulações ao publicar nas redes sociais uma mensagem perguntando "quem veria na grade", levantando rumores sobre uma possível passagem pelo país.

O crescimento do consumo de produções sul-coreanas na América Latina também reforça a possibilidade de shows na região.

Elenco musical ainda é mistério

Outro ponto que ainda não foi esclarecido envolve a participação das artistas responsáveis pelas vozes das músicas do filme.

Nomes como EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami participaram da trilha sonora e chegaram a se apresentar em eventos promocionais ligados ao longa, incluindo premiações e programas de TV.

Até o momento, porém, a plataforma não confirmou se elas integrarão oficialmente os shows ao vivo.

Continuação já está em desenvolvimento

Além da turnê, a Netflix também já confirmou que Guerreiras do K-Pop 2 está em desenvolvimento.

A sequência ainda não possui data oficial de estreia, mas a previsão é que chegue apenas em 2029 devido ao longo processo de produção da animação.

Enquanto o novo filme não chega, a estratégia da plataforma parece clara: manter o engajamento do público transformando o universo de HUNTR/X em uma experiência que ultrapassa as telas.