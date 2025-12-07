Netflix envia e-mail a assinantes após compra da Warner: 'por enquanto, nada muda'

Após o anúncio de que a Netflix fechou um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery, a gigante do streaming enviou um e-mail para seus assinantes com o objetivo de assegurá-los de que a plataforma não sofrerá mudanças por enquanto.

A notícia causou um abalo sísmico na indústria do entretenimento na última sexta-feira, 5, ao oficializar a aquisição do estúdio e o negócio de streaming da Warner pelo valor de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas.

Já entre este sábado e domingo (dias 6 e 7), assinantes receberam o e-mail com o título: "Netflix dá boas-vindas à Warner Bros.". A carta comunica a compra e diz que os direitos de franquias como Harry Potter e Game of Thrones agora são da empresa, mas continuam em streamings separados por ora.

"Por enquanto, nada vai mudar. Nossos serviços de streaming continuarão operando separadamente. Ainda existem alguns passos para que a transição seja concluída, incluindo aprovações regulamentares e de acionistas. Assim que houver novidades, divulgaremos novas informações", diz o streaming. O e-mail também leva a uma central de perguntas e respostas sobre o acordo.

A Netflix fechou 2024 com mais de 300 milhões de assinantes. A transação tem levantado preocupações em entidades do setor e, para analistas, tem potencial de redefinir Hollywood e os cinemas.