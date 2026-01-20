Capa Jornal Amazônia
Netflix: Audiência de produções brasileiras da plataforma cresceu 60% no mundo

Estadão Conteúdo

De acordo com o Relatório de Engajamento da Netflix, divulgado nesta terça-feira, 20, pela plataforma, o consumo de produções brasileiras aumentou em 60% mundialmente no segundo semestre de 2025. Caramelo e Os Donos Do Jogo lideram a lista de obras nacionais mais populares.

O filme Caramelo, lançado em outubro de 2025, garante o posto de produção brasileira mais assistida dentro do streaming. O longa já ultrapassa as 50 milhões de visualizações e também é o primeiro trabalho nacional a entrar no top 15 do ranking de títulos mais vistos no mundo por semestre.

Enquanto isso, a 1ª temporada de Os Donos Do Jogo soma mais de 21,6 milhões de visualizações e entrou no top 40 global de séries mais vistas.

Além das obras já citadas, outras produções brasileiras, licenciadas pela plataforma, também se destacaram dentro da Netflix. Inexplicável acumulou 20,6 milhões de visualizações em 2025, já Homem Com H, cinebiografia de Ney Matogrosso, soma 7,6 milhões de acessos. A comédia dramática Viva a Vida vem logo atrás, com 7,4 milhões.

As séries brasileiras também chamaram a atenção dentro da plataforma. Sintonia teve sua última temporada lançada em 2025 e, ao somar o programa completo, temos 18,9 milhões visualizações. DNA do Crime, que está em sua 2ª temporada, também se destaca ao acumular 22,8 milhões de acessos, considerando o programa todo. Por fim, Pssica, uma minissérie gravada no Pará, obteve 14,2 milhões.

Palavras-chave

streaming

Netflix

produções brasileiras

audiência
Cultura
