Nenhum de Nós reencontra fãs e público em Belém em show na AP

Talvez você não saiba mas o poeta, cantor e compositor Cazuza, em seus derradeiros momentos - ele morreria aos 32 anos em 7 de julho de 1990 -- chegou a gravar "Camila Camila", canção-hino do grupo porto-alegrense Nenhum de Nós. E essa canção fala de um tema bem atual: a violência contra a mulher, a partir de uma história real de uma garota conhecida deles dos tempos de escola. Esses dois fatos dizem muito do trabalho de mais de 30 anos do Nenhum que fez nome nos anos 80 e não parou mais de ganhar admiradores pelo Brasil afora. Por isso, quem quer sentir a vibração e a sonoridade do NDNós bem de perto, pode conferir o show que eles farão nesta quinta-feira, dia 14, a partir das 21 horas, na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O show faz parte do projeto "República do Rock", da MC Entretenimento. Além do NDNós, o público confere o som de Red Velvet, Georocks, Markinho Duran e a discotecagem de DJ Roberto Penna.

Sobre essa apresentação em Belém, o vocalista da banda, Thedy Corrêa, destaca: "Vai ser um show para celebrar esse reencontro com o público de Belém. A banda trabalhou duro durante esse tempo e conseguimos construir uma carreira sólida, com muitos sucessos para o público que curte rock e o nosso trabalho, em especial. A emoção está garantida!". Além de Thedy, vão estar no show Sady Homrich (bateria), Carlos Stein (guitarras) e Veco Marques (guitarras), juntos desde 1989. Esse quarteto permanece na estrada, mesmo após a perda do tecladista da banda, João Vicenti. Nos shows, eles sempre têm a participação especial do músico Estevão Camargo no baixo.

Thedy adianta que no show "a ideia é fazer um apanhado com os maiores sucessos do Nenhum e mais algumas surpresas, que vão agradar o público com certeza!" "O show tem muita energia e convoca as pessoas a soltarem a voz conosco!", diz. O grupo, como conta o vocalista, já está no clima para a apresentação na capital do Pará. "Sobre Belém, não vejo a hora de comer o melhor açaí do Brasil!", exclama.

Brado

O grupo tem todo um trabalho de composição musical bem elaborada, reunindo poesia e música, ou seja, versos que expressam romantismo e perdas e temas sociais. "Creio que "Camila Camila" é um exemplo perfeito desse compromisso que o Nenhum de Nós tem com os temas relevantes de nossa sociedade. Fala de violência contra a mulher, violência doméstica, sem abrir mão do ritmo e da energia que costuma encher as pistas de dança onde ela é tocada. Por ser nosso primeiro sucesso, se transformou em uma espécie de cartão de visitas", destaca Thedy.

Sobre o fato de Cazuza ter gravado essa canção, ele considera: "Uma emoção indescritível: um dos maiores poetas de nossa geração decide regravar nossa música, colocando muita emoção com as suas forças já bastante reduzidas pela doença. Um honra enorme!".

O brado de "Camila Camila" permanece válido no Brasil, dada a realidade enfrentada por muitas outras "Camilas" no país. "Mesmo com muitos avanços - como a lei Maria da Penha - nossa sociedade ainda precisa evoluir muito no trato dessa questão. A certeza da impunidade, a falta de educação nas escolas, a necessidade de penas mais duras e eficazes, são fatores que ainda agravam a situação. Ainda há muito a ser feito e nós homens devemos agir para garantir os direitos e a segurança das mulheres. O protagonismo é delas, mas o apoio incondicional deve ser nosso", reflete Thedy.

Porém, nem só de "Camila Camila" vive o Nenhum de Nós. No show, os fãs e convidados mil vão poder ouvir e dançar ao som de "O Astronauta de Mármore", "Sobre o Tempo", "Você vai lembrar de mim", "Julho de 83", "Amanhã ou Depois", "Eu caminhava" e muitas outras canções. O rock nacional dos anos 80 permanece sendo curtido até hoje, inclusive, por novas gerações. Sobre esse fato, Thedy acredita que "a profundidade do trabalho poético, a força das canções, foram muito marcantes para quem cresceu ouvindo nosso rock. "Nós nos transformamos em trilha sonora da vida das pessoas. Isso elas levam para sempre!".



Sempre com o pé na estrada, Thedy repassa que em breve os fãs vão ter novidades da banda. "Estamos amadurecendo ideias, mas certamente 2025 vai trazer algo novo do Nenhum de Nós", arremata.

Serviço:

"República do Rock", com Nenhum de Nós

Dia 14 de novembro, na Assembleia Paraense

Abertura dos portões às 21h

Shows das bandas Red Velvet, Georocks, Markinho Duran e

com a discotecagem de DJ Roberto Penna

Ingressos à venda nas lojas Sonho dos Pés Boulevard Shopping,

Castanheira e Metrópole Ananindeua;

e nas lojas Kings Pátio Belém e Parque Shopping

Vendas online no site www.bilheteriadigital.com