Neguinho da Beija-Flor recebeu alta do hospital

Neguinho da Beija-Flor usou as redes sociais para agradecer e festejar a alta do hospital. O músico deixou a unidade de saúde no último sábado (28), após ser internado com diagnóstico de covid-19.

"Graças a Deus estou bem e indo para casa continuar com o protocolo médico para uma total recuperação!! Obrigado a toda equipe médica, sempre nos cuidando com todo carinho!! Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e pelas orações!! Cuidem-se, pois essa doença existe", escreveu no post.