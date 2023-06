Nego do Borel nega especulações de ser garoto de programa em Dubai

O cantor Nego do Borel, 30 anos, negou as especulações sobre trabalhar como garoto de programa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, revelou que a informação chegou ao seu conhecimento, mas não procede. “Já [chegou ao meu ouvido], meus amigos me zoam. Nunca fiz, não preciso disso, tá maluco”, disse.

Após a eliminação e período conturbado de sua saída de “A Fazenda 13”, ele foi convidado por amigos para ir a Dubai. “Eu queria passar um tempo fora, porque não tinha lugar para eu ir no Brasil. Aí, surgiu uma oportunidade e um amigo me convidou para ir sem precisar pagar nada”, comentou.

O boato teria surgido porque conheceu um homem que o acolheu. “Quando cheguei em Dubai, eu conheci um outro amigo que é o Sultan, o cara me ajudou muito, não falava uma palavra de português, inglês, ele me acolheu, me ajudou muito. Ele é heterossexual, mas eu não entro na questão sexual de cada um”, detalhou.