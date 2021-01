Nego do Borel desmente acusações de Duda Reis após testar negativo para transmissão de HPV

Nego do Borel submeteu-se a exames para provar que as afirmações de Duda, que acusam o cantor de tê-la transmitido HPV são mentirosas. A coluna de Fábia Oliveira informou, na tarde desta quinta-feira (28), que resultado dos exames de sangue do artista deram negativo para a doença.

Segundo a colunista, Borel se submeteu a mais um exame, mas desta vez, um ainda mais específico para detectar o vírus. Nego colheu amostras diretamente de seu pênis para fazer o exame de detecção de HPV de alto risco dos tipos 16 e 18 da doença, os mais comuns no Brasil.

"O Sr Leno Maycon Viana, por solicitação do Dr. Marcio Tanure , fez exames com objetivo de afastar doenças viróticas , algumas ligadas a DST e outros marcadores de doenças viróticas ocasionais, comum no Brasil. Os exames solicitados foram negativos para estas doenças . Sendo, portanto um indivíduo saudável", informa o documento assinado pelo médico Aday Coutinho.