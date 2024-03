Nayla Ferreira e a beleza da praia de Ajuruteua estrelam a Gata da Capa desta semana

O projeto de ensaio fotográfico do jornal Amazônia, Gata da Capa, traz para estrelar a edição desta semana a modelo e estudante de Direito, Nayla Ferreira, de 22 anos. As fotos foram realizadas pelo fotógrafo Neto Soares sobre as areias da praia de Ajuruteua, no município de Bragança, nordeste do Pará. O cenário da Vila dos Pescadores foi o escolhido para receber a moça, que possui carreira extensa em concursos de beleza.

“Fui Miss Teen Pará, representante de Bragança, em 2019, e já participei de outros concursos como miss teen, musa e Garota Verão. Tenho 19 títulos de beleza e já trabalhei como modelo de maquiagem e manequim”, elenca Nayla Ferreira. Segundo ela, a experiência do ensaio foi uma das melhores de sua carreira. “Foi único”, destaca.

Gata da Capa - Nayla Ferreira Crédito: Neto Soares Crédito: Neto Soares Crédito: Neto Soares Crédito: Neto Soares Crédito: Neto Soares

O contato para a participação do projeto, segundo afirma Nayla, se deu a partir de contato pelas redes sociais. Neto Soares recebeu a indicação do nome da jovem e falou com ela via aplicativo de mensagem. Assim, foi alinhado o ensaio, que traz aos leitores do Grupo Liberal as belezas da região bragantina.

“A praia de Ajuruteua é uma praia linda, que precisa ser bem explorada e conhecida. Com nossa opção de valorizar a praia, surgiu a ideia de fazer nas pedras de Ajuruteua, e na pousada e restaurante Kiall, que é um lugar novo e belo na Vila dos Pescadores”, afirma a futura bacharel em Direito.

O fotógrafo Neto Soares já possui outros trabalhos realizados em praias, mas dessa vez decidiu optar por um caminho diferente do que já tinha feito. “Resolvemos fazer à noite, utilizando fogueiras no cenário. Ficou bem legal! A Nayla já tinha manifestado interesse em participar do Gata da Capa. Como eu iria voltar para a Vila dos Pescadores, resolvi falar com ela”, revela.

Sobre o futuro, Nayla afirma que pretende realizar diversos planos em breve. “Quero mostrar meu trabalho e ser uma mulher de sucesso. Meus sonhos merecem meus maiores esforços e dedicação. O que eu quero é seguir trabalhando com dedicação e disciplina, e poder mostrar meu potencial para ser uma influência para outras pessoas”, conclui.