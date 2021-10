Nasceu filho de Rafael Zulu com Aline Becker, nesta sexta (15)

Nasceu nesta sexta-feira (15) Kalu, primeiro filho do ator Rafael Zulu com a personal trainer e estudante de nutrição Aline Becker. O anúncio do nascimento foi feito no Instagram pelo casal.

Nasce filho de Rafael Zulu (Reprodução Instagram)

Aline postou no instagram o registro das contrações que teve durante a madrugada. Rafael Zulu também falou sobre o nascimento e revelou que o bebê veio ao mundo às 6h57 da manhã desta sexta-feira.

Aline se mostrou bem-humorada ao revelar o nascimento. Nos stories, ela postou um vídeo falando "bom dia" para os fãs e já aparecendo com o pequeno Kalu nos braços.

"E o nosso @okaluzulu chegou ao mundo Às 6h57 da manhã de hoje. Cheio de energia, e enchendo a vida da gente de mais amor. Só agora consegui parar para dividir com vocês esse momento indescritível! Bem-vindo ao mundo, filhão. Você estava sendo muito esperado por nós e pela nossa família! @alineebecker meu amor, você é uma gigante... Que orgulho de dividir a vida com você!", disse o ator no Instagram.