Nasce Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, em hospital de São Paulo

Nasceu nesta quarta-feira, 17, Pilar, filha primogênita de Fernanda Paes Leme e de Victor Sampaio. Com imagem enviada com exclusividade para o comunicador Hugo Gloss, Fernanda e Victor dividiram os primeiros cliques da bebê em um hospital em São Paulo. A criança nasceu com 50 cm e 3,325 kg, e rodeada de muito amor pela artista e o empresário. Os dois estão noivos desde junho de 2022.

Fernanda e Victor anunciaram a gravidez em outubro de 2023, por meio das redes sociais. O anúncio foi feito ao postarem um ensaio de fotos especial dos dois com o cachorro do casal e uma imagem do exame de ultrassonografia do bebê.