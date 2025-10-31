Capa Jornal Amazônia
Nasa desmente Kim Kardashian

Kim manifestou seu ceticismo sobre a missão Apollo 11 de 1969, durante a qual os astronautas americanos Buzz Aldrin e Neil Armstrong deram os primeiros passos na superfície lunar

Estadão Conteúdo
fonte

Kim Kardashian (Reprodução / Instagram @kimkardashian)

Kim Kardashian expressou dúvidas sobre a veracidade da missão da Nasa à Lua em 1969, o que levou o chefe da agência espacial a confirmar a histórica expedição, alvo de teorias da conspiração.

"Sim, já fomos à Lua... seis vezes!", escreveu na quinta-feira, 30, no X Sean Duffy, administrador interino da Nasa.

No último episódio de sua série As Kardashians, Kim Kardashian manifestou seu ceticismo sobre a missão Apollo 11 de 1969, durante a qual os astronautas americanos Buzz Aldrin e Neil Armstrong deram os primeiros passos na superfície lunar.

"Estou te enviando um milhão de artigos com Buzz Aldrin e o outro", diz Kim Kardashian à sua coprotagonista, Sarah Paulson, no programa. Em seguida, ela lê uma citação que atribui a Aldrin, respondendo a uma pergunta sobre o momento mais assustador da expedição.

"Não houve um momento assustador porque não aconteceu. Poderia ter sido assustador, mas não foi porque não aconteceu", afirma ela.

Não está claro a qual artigo ela se refere, nem se os comentários são realmente de Buzz Aldrin.

Kardashian voltou a afirmar pouco depois que a missão espacial é "falsa" porque existem "alguns vídeos de Buzz Aldrin falando que não aconteceu".

Segundo ela, "ele diz isso o tempo todo agora em entrevistas".

O responsável pela Nasa marcou Kardashian em sua publicação e destacou a missão Artemis, o atual programa de exploração lunar da agência.

"Ganhamos a última corrida espacial e ganharemos esta também", disse Duffy, que convidou Kardashian ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, para o lançamento da missão, que ainda não tem data prevista.

Palavras-chave

KIM KARDASHIAN/NASA/TEORIA DA CONSPIRAÇÃO/MISSÃO APOLLO 11
Cultura
