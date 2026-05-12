Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Não vou viver escondida', diz Leilane Neubarth sobre namoro com mulher

Durante o podcast Tantos Tempos, Leilane disse que muitas pessoas a chamaram de "corajosa" após ela assumir que namora mulheres

Estadão Conteúdo

A jornalista Leilane Neubarth participou do podcast Tantos Tempos e deu uma rara declaração sobre seu relacionamento com outra mulher. Atualmente, ela vive um romance discreto e longe dos holofotes com a arquiteta e iluminadora Mari Pitta.

Durante o papo, Leilane disse que muitas pessoas a chamaram de "corajosa" após ela assumir que namora mulheres, mas ela descarta o título.

"Gente, primeiro que eu não sou corajosa. Quando eu descobri que eu tinha atração por mulher, que eu fui experimentar esta afeição e vi que eu gostava, eu não tinha por que me esconder. Eu pago minhas contas, eu cuido da minha vida, eu resolvo minha vida, eu sou dona do meu nariz desde que eu tinha 19 anos. Não vou viver, aos 50, escondida."

Segundo ela, muitos também especularam qual seria o posicionamento da Rede Globo, empresa na qual trabalha, com a revelação. No entanto, ela disse que a única preocupação eram seus dois filhos, que reagiram bem.

"Eu vinha de uma separação do meu segundo marido, com quem vivi por 22 anos, e eu estava em uma fase triste. Os meus filhos me viram muito feliz. Então, teve um dia que eu falei: Senta aqui, mamãe vai contar por que está feliz. E contei que estava apaixonada por uma moça. Foi uma conversa longa. O mais velho nem ligou, falou que está tudo bem. O mais novo, como era filho deste segundo marido, ficou um pouco quieto. Dois dias depois, ele me ligou e disse que, se era o que me fazia feliz, estava tudo bem para ele."

Hoje aos 67 anos, Leilane também reforça que nunca foi infeliz em seus casamentos anteriores. Ela foi casada com Bruno Saturnino Braga, pai de Raphael e, depois, com Olívio Petit, pai de Bernardo.

"Eu brinco que Deus foi muito generoso comigo. Eu vivi metade da minha vida como heterossexual, casada. As pessoas perguntam se eu era infeliz no meu casamento. Deixa eu deixar bem claro: não, gente, eu não era infeliz. Eu gostava muito, eu amava meu marido verdadeiramente e amava minha vida. Eu não tenho nada contra homem. Só que eu não conhecia outra coisinha maravilhosa que, de repente, aos 50 anos, descobri."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Leilane Neubarth

relacionamento

Mari Pitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONFIRA AS DATAS

Quando começa o Arraial 2026 no Centur? Quadrilhas já têm ordem definida

A lista oficial será divulgada nesta quinta-feira (14)

12.05.26 16h43

DESABAFO

Whindersson Nunes fala sobre luta contra excessos e diz que usava 'todo tipo de droga'

Humorista contou que buscou ajuda voluntariamente em 2025 e falou sobre compulsividade e impulsividade

12.05.26 15h20

FAMOSOS

Saiba quem é Sol de Andrade, dentista e 'sócia' de Vírginia apontada como novo affair de Zé Felipe

Influenciadora soma mais de 164 mil seguidores e compartilha rotina de viagens e lifestyle

12.05.26 14h56

QUE TAL?

Influencer brasileira diz ter gasto R$ 100 mil para ficar parecida com Mariah Carey

Os procedimentos foram realizados ao longo de quase uma década, segundo a influenciadora de 38 anos

12.05.26 14h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

SÉRIE

Rafa Kalimann relata distanciamento de Nattan durante gravidez em documentário

Primeiro episódio apresenta o momento em que "Rafa lida com críticas excessivas, sentimentos contraditórios e com a solidão causada pela intensa agenda de shows de Nattan."

12.05.26 8h35

ESTÉTICA

Marido de Gretchen, paraense Esdhras de Souza, mostra antes e depois das plásticas

O saxofonista divulgou uma montagem fotográfica que exibe sua aparência em períodos distintos

12.05.26 9h19

SAÚDE

Netinho inicia tratamento contra linfoma e compartilha 'diário' de internação nas redes sociais

Em um relato emocionante no Instagram, cantor compartilhou detalhes de sua jornada contra o câncer, descrevendo seu choro como um gesto de gratidão e fé

12.05.26 8h55

FAMOSOS

Saiba quem é Sol de Andrade, dentista e 'sócia' de Vírginia apontada como novo affair de Zé Felipe

Influenciadora soma mais de 164 mil seguidores e compartilha rotina de viagens e lifestyle

12.05.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda