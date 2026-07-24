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'Não me entrego, não', afirma Marcos Breda após passar pela 10ª cirurgia em 4 anos

Nas redes sociais, o artista contou que a intervenção foi mais simples do que as demais

Estadão Conteúdo
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Marcos Breda (Foto: Instagram: @marcosbreda)

O ator Marcos Breda passou, na última quinta-feira, 23, pela décima cirurgia desde o grave acidente de moto que sofreu em maio de 2022. O procedimento, realizado no Hospital Dia Sancta Maggiore São Francisco, no Rio de Janeiro, foi para corrigir uma hérnia incisional decorrente de uma operação anterior.

Nas redes sociais, o artista contou que a intervenção foi mais simples do que as demais enfrentadas ao longo dos últimos quatro anos e demonstrou esperança de que este seja o último passo de uma longa recuperação.

"Hoje (23/7/26) pela manhã no Hospital Dia Sancta Maggiore São Francisco para realizar a décima e (reza a lenda…) última cirurgia, ainda por conta do meu acidente de moto em 6/5/2022. Desta vez para consertar uma hérnia incisional oriunda da sexta cirurgia sob a batuta do talentoso Dr. Gabriel Schnoor e sua competente (e carinhosa) equipe", detalhou.

Breda afirmou que recebeu alta no mesmo dia e já iniciou o período de recuperação em casa, que deve durar cerca de 60 dias. "Procedimento relativamente simples se comparado a toda essa jornada de mais de quatro anos. Tive alta hoje mesmo e já repouso em casa, iniciando uma recuperação de aproximadamente 60 dias, ou seja, finalizando em 23 de setembro", disse.

Ao celebrar a nova etapa, o ator demonstrou otimismo com o fim do ciclo de tratamentos: "Sim, vou celebrar a primavera (e a entrada do sol em libra) como nunca. Sim, sou um homem de sorte e não me entrego não".

Desde o acidente, Marcos Breda passou por dez cirurgias. A primeira ocorreu um dia após a colisão, para tratar uma fratura no fêmur esquerdo. Nos anos seguintes, ele também foi submetido a procedimentos no ombro direito e, mais recentemente, à correção de uma hérnia decorrente de uma das operações anteriores.

A publicação também recebeu mensagens de apoio de amigos famosos. "Fica bem amore, cuide-se direitinho", escreveu Luana Piovani. "Melhoras, querido! Deus te ilumine! Sempree", desejou Nany People. "Meu amigo, que história de superação! Você nasceu de novo!", destacou Mouhamed Harfouch. "Franca recuperação, amigo", comentou Camila Pitanga. "Barbaridade! És um guerreiro. Boa recuperação amado", escreveu Julia Lemmertz. "Boa sorte, querido!", desejou Zélia Duncan.

Relembre o acidente

Marcos Breda sofreu o acidente em maio de 2022, quando integrava o elenco da novela Reis, da Record TV. Na ocasião, ele sofreu múltiplas fraturas no fêmur esquerdo, além de lesões na clavícula e em costelas.

"Sofri um acidente de moto na sexta feira, 9 de maio. Nove da noite quando saía da gravação da novela Reis da Record TV. Estrada estreita, escura, de duas mãos, mal pavimentada, mal sinalizada e cheia de quebra-molas. Um desses quebra-molas (quase invisível, criminoso…) me derrubou da moto. Fratura múltipla do fêmur esquerdo e mais pequenas fraturas de clavícula direita e um par de costelas", escreveu o ator na época.

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Marcos Breda

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10ª cirurgia
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