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'Não Inviabilize', de Déia Freitas, é o podcast brasileiro entre os mais ouvidos no Spotify

O feito ganha ainda mais relevância quando se observa a origem do projeto

Estadão Conteúdo
fonte

Não inviabilize podcast (Reprodução)

O podcast Não Inviabilize, idealizado e apresentado por Déia Freitas, alcançou um marco inédito, tornou-se o único representante brasileiro na lista dos 20 podcasts mais ouvidos de todos os tempos no Spotify. O programa ocupa a 12ª posição no ranking global, ao lado de gigantes consolidados da indústria internacional.

O feito ganha ainda mais relevância quando se observa a origem do projeto. Criado de forma totalmente independente, o podcast começou com estrutura mínima, um celular, uma caixa de papelão improvisada como estúdio e um investimento inicial de apenas R$ 100. Hoje, soma centenas de milhões de reproduções e se firma como um dos principais fenômenos do áudio digital no Brasil.

De um estúdio improvisado ao topo do mundo

Lançado pouco antes da pandemia de covid-19, o Não Inviabilize nasceu a partir de um incentivo simples, uma amiga sugeriu que Déia compartilhasse histórias. A ideia rapidamente ganhou forma e público.

Psicóloga de formação, embora nunca tenha atuado na área, Déia trouxe para o podcast um olhar sensível sobre relações humanas. O diferencial do projeto está justamente na curadoria, histórias reais enviadas por ouvintes são transformadas em narrativas envolventes, que misturam humor, drama e reflexão.

O crescimento foi exponencial. Em poucos anos, o podcast ultrapassou a marca de 300 milhões de reproduções e conquistou reconhecimento internacional, incluindo um prêmio do Spotify por desempenho na plataforma.

O poder das histórias reais

Um dos grandes trunfos do Não Inviabilize é sua estrutura narrativa. Dividido em quadros, o podcast aborda desde situações cotidianas até relatos mais intensos e controversos.

Entre os formatos mais populares estão histórias de relacionamentos, experiências sobrenaturais, gafes, conflitos familiares e dilemas morais. A diversidade de temas amplia o alcance do programa e cria identificação com diferentes perfis de ouvintes.

Além disso, há um cuidado constante com acessibilidade: episódios contam com transcrições e versões adaptadas, ampliando o acesso ao conteúdo.

Profissionalização e impacto no mercado

Com o crescimento da audiência, o projeto deixou de ser uma produção caseira e passou a operar como uma empresa estruturada. A equipe foi ampliada e passou a contar com profissionais contratados em regime formal, com salários competitivos e benefícios, um movimento ainda raro no mercado de produção independente de conteúdo.

A iniciativa também revela uma tendência maior, a profissionalização do podcast como produto cultural e econômico no Brasil. O sucesso de Déia Freitas mostra que narrativas autorais, quando bem construídas, podem competir globalmente mesmo sem grandes estruturas iniciais.

Brasil no mapa global do áudio

Na lista divulgada pelo Spotify, o Não Inviabilize aparece ao lado de produções internacionais como The Joe Rogan Experience e Crime Junkie, que dominam o mercado global há anos.

Ser o único podcast brasileiro nesse ranking não apenas destaca o alcance do programa, mas também reforça a capacidade do País de produzir conteúdo competitivo em escala mundial.

Confira o ranking completo dos Podcasts mais reproduzidos de todos os tempos no Spotify:

The Joe Rogan Experience Gemischtes Hack Crime Junkie Armchair Expert with Dax Shepard Last Podcast On The Left The Daily Fest & Flauschig Morbid My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Relatos de la Noche Call Her Daddy Não Inviabilize Pardon My Take Distractible La Cotorrisa Dateline NBC Mordlust Baywatch Berlin Hobbylos Killer Stories with Harvey Guillén

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MÚSICA/SPOTIFY/LISTA/PODCAST/RANKING/NÃO INVIABILIZE
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