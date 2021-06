Nany People fala que sorrir é libertação e sobrevivência

"O sorriso é libertação, é sobrevivência". Com essa declaração, Nany People fala do filme "Quem Vai Ficar com Mário?", que estreou exclusivamente nos cinemas nessa quinta, 10, durante live . A atriz e humorista conta que a comédia, que aborda temas como diversidade, homofobia e misoginia, fala da vida, de empoderamento, da necessidade de se mostrar para o mundo para ser aceito e ser feliz.



No mês em que se comemora o orgulho LGBTQIA+, o longa conta a história de Mário que viaja para a sua terra natal para visitar a família e assumir para o pai o namoro com Fernando. Mas, seu irmão mais velho, Vicente, acaba estragando seus planos e trazendo outras novidades para a ocasião.



Para interpretar Lana, o diretor Hsu Chien, que fez uma participação especial no início da live da diva com a Ingresso.com, disse que foi buscar Nany People numa apresentação de teatro. "Ele me entregou o roteiro no hall do teatro e achei que tinham pontos equivocados, com piadas que não eram mais cabíveis. Marcarmos um almoço de mais de cinco horas e eles fizeram as adaptações com muita sensibilidade".



Em relação ao filme ter estreado de forma exclusiva no cinema, a atriz disse que considera as salas mais seguras do que os supermercados. "No cinema, cada um está no seu quadrado e as salas são higienizadas o tempo todo", finaliza.



O papo de Nany People com Renata Boldrini pode ser visto no IGTV do Instagram da Ingresso.com.