Nany People apresenta show em homenagem à Fafá de Belém pela primeira vez em Belém

Quem visita Nany People na sua residência se depara com um quadro gigante com o rosto de Fafá de Belém ao lado de outras artistas e da mãe da humorista, a obra é chamada “As mulheres da minha vida”. A devoção pela paraense é tão grande, que Nany tem um espetáculo em homenagem à Fafá de Belém, que agora poderá ser visto no Theatro da Paz, no próximo dia 04 de outubro, às 20h.

O show “Sob Medida - Nany canta Fafá" reúne músicas, humor e muita emoção, com o carisma da grande diva da comédia nacional, que apresenta as histórias e curiosidades da sua vida e carreira, com momentos que tem como trilha sonora as canções da celebridade paraense.

“A Fafá é uma artista, pessoa e entidade, que me inspira desde sempre, não só pela musicalidade, como pelo teor libertário e emancipação que ela dá para as pessoas, e sempre deu. A Fafá é uma porta-voz, uma colhedora, uma representante e uma grande humanitária da classe LGBTQIAPN+, antes disso ser moda. Porque hoje em dia está na moda falar de diversidade, de lugar de fala e representatividade. Antes disso, nos anos 70, Fafá já era uma grande acolhedora. As músicas dela sempre me nortearam, as palavras dela, a força que ela tem enquanto o olhar na vida e ao próximo”, disse Nany People, em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal.

A humorista chega na semana do Círio para homenagear a cantora paraense com o espetáculo que tem direção artística de Marcos Guimarães. O show apresenta uma seleção de canções da Fafá de Belém que marcaram a vida de Nany, com grandes sucessos, incluindo hits como "Sob Medida", "Meu disfarce", "Dentro de Mim Mora um anjo", "Nuvem de Lágrimas " e muitos outros, escolhidos a dedo por Nany e pela própria paraense.

“Foi muito fácil escolher o repertório, porque eu já sabia exatamente o que queria fazer. Quando o Marcos Guimarães deu a ideia, eu cheguei do teatro, fui para casa pensando naquilo, às cinco da manhã eu já tinha tudo pronto. No dia seguinte, falei para ele que íamos fazer e perguntei se topava, depois liguei na Fafá e disse: ‘estou pensando em fazer essas músicas’. Ela tomou um susto, ela está fazendo 50 anos de carreira, aí ela disse que vai ser sobre esse aniversário de carreira dela. Eu falei o nome das músicas, ela disse: “nossa, mas você lembrou disso’”, conta Nany People.

Esse espetáculo já passou por seis cidades, e agora é a vez de Belém conhecer essa belíssima montagem em homenagem à Fafá de Belém. “A minha história com ela começa na minha infância, quando eu a vi pela primeira vez cantando ‘Emorio’. Fiquei impactada com aquela força da natureza, ela descalça cantando com a saia muito rodada, fazendo uma festa no vídeo. Logo em seguida ela foi se apresentar na Caldense. Quando vi Fafá cantando ‘Emorio’ virou meu tema de vida”, relembra.

“Com o passar do tempo, quando fui crescendo, ficando adulta fui vendo que as músicas dela me diziam muito a respeito, as letras das músicas dela. A Fafá é uma cantora que canta o amor, ela decanta o amor em todas as suas vertentes, desde o bilhete, a paixão alucinada, até a dor de cotovelo e o troco bem dado”, acrescenta.

Nany relembra ainda que não tem um único momento da sua vida que Fafá não tenha embalado.

Agende-se

Sob Medida - Nany canta Fafá

Data: 04 de outubro

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz - Praça da República, S/N - Campina