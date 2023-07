Nany People revela namoro com jogadores casados de Corinthians, Palmeiras e São Paulo

A atriz Nany People revelou em entrevista que já se relacionou com três jogadores de futebol. Porém, discreta, ela resolveu não revelar os nomes dos atletas para evitar possíveis preconceitos que eles possam sofrer, por conta de que homem que sai com mulher trans pode ser considerado homossexual pela sociedade.

A artista revelou alguns detalhes dos relacionamentos em entrevista ao programa Sala de TV, do Terra: "Um do Corinthians, um do Palmeiras... O do São Paulo eu fiquei amiga. Namorei, não peguei só, não".

"Não soltei [os nomes] porque hoje são casados. Um deles separou e já casou também", afirma.

Nany People pontuou sua participação no reality A Fazenda, da Record. Ela foi questionada sobre a identidade dos seus ex-namorados, e até arriscou perder R$ 20 mil que estava disputando em um programa para não revelar os nomes: "Uma pessoa como eu, transsexual, qualquer pessoa de fora vai achar que ele vai pegar a Nany e tá pegando a mulher que é ativa, e não é verdade. Eu nunca fui para cama com homem para ser ativa. As pessoas acham que quem me pegar é viado, não é verdade. Então não tem por que eu comprometer a imagem de alguém".

Sua postura, inclusive, foi reconhecida por um dos seus ex. No mesmo dia da entrevista, concedida ao programa de Ana Hickmann, um dos jogadores lhe mandou um presente: "Cheguei em casa naquele dia da Ana Hickmann e um jogador mandou flores com chocolates e um cartão que estava escrito 'Você sempre será a mulher mais incrível que conheci. Você sempre será a minha garota'."