'Já transei com um time de futebol inteiro’, revela Nany People aos 56 anos

Nany People abriu o jogo sobre a vida sexual e revelou ter transado com um time inteiro de futebol, em um hotel de São Paulo, durante a concentração dos jogadores. Dentre eles, atletas do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. As informações são do colunista Leo Dias.

Na última quarta-feira (11), em entrevista ao podcast 4talk, no YouTube, comandado por Victor Sarro, Leo Dias e Cíntia Chagas, Nany contou que começou a aproveitar os prazeres da vida somente aos 40 anos de idade, após se divorciar.

Na lista de homens héteros pego pela comediante, estão dois jogadores do Corinthians, um do Palmeiras e outro do São Paulo. “Vou falar uma coisa que eu nunca falei. Já peguei um time de futebol na concentração, com a calcinha de lado”, confessou, durante o bate-papo.

“Eu não sabia quem era, eu fui saber no outro dia que era um time de futebol”, finalizou.