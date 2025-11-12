Capa Jornal Amazônia
Nando Reis é escolhido padrinho de quati do Bosque Rodrigues Alves

Cantor aceitou homenagem da equipe do Bosque, em Belém, que batizou o animal com seu nome

Hannah Franco

O cantor e compositor Nando Reis foi convidado pelo Bosque Rodrigues Alves, em Belém, para se tornar o padrinho do quati “Nando”, um dos animais mais queridos do espaço nesta quarta-feria (12/11). A iniciativa partiu da equipe do Bosque, que decidiu batizar o filhote de quati com o nome do artista, reconhecido nacionalmente por seu carinho pela Amazônia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Bosque, a médica veterinária e diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais (DGAE), Ellen Eguchi, explicou a escolha do nome e agradeceu ao cantor pela resposta ao convite.

“Fala, Nando! Olha aqui teu xará, batizado com o nome de Nando em tua homenagem. A gente, todo mundo aqui é muito teu fã, e por isso colocou esse nome nesse rapaz. A gente está muito feliz que tu aceitasse ser padrinho aqui no Bosque Rodrigues Alves, na Amazônia”, disse Ellen no vídeo.

Ao receber a homenagem, Nando Reis demonstrou emoção e gratidão. “Eu nunca recebi uma homenagem que me engrandecesse tanto como ter um quati ruivo batizado com o meu nome, e mais ainda ter o convite de apadrinhá-lo. Já sou padrinho, quero conhecer o meu afilhado. Eu amo o Bosque Rodrigues Alves, vou a Belém desde os anos 80, e o meu passeio predileto era ir no Museu Emílio Goeldi e no Rodrigues Alves”, afirmou o cantor.

Em tom descontraído, ele brincou: “Agradeço a todo o pessoal aí, e manda um beijo pro meu afilhado, quati. Acho que vou botar meu nome artístico de Nando Quati Reis”.

O Bosque Rodrigues Alves completou 142 anos em agosto de 2025. O espaço municipal é um dos principais pontos turísticos e científicos da capital paraense, abrigando espécies nativas e também animais que não são exclusivos da Amazônia, como o quati, encontrado em diferentes regiões do Brasil, principalmente na Mata Atlântica.

