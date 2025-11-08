Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, visita Bosque Rodrigues Alves
O passeio ao Bosque foi guiado pela médica veterinária Ellen Eguchi, diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais
A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou o Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, em Belém do Pará. O momento, compartilhado por Ursula nesse sábado (8) em seu perfil no Instagram, foi chamado de “escape verde”. O passeio ocorreu entre as sessões da 30ª Conferência das Partes (COP 30), evento de discussões climáticas e ambientais da Organização das Nações Unidas (ONU).
“Dessa vez, encontramos tartarugas, papagaios […] Essa foi a minha primeira vez vendo - e acariciando! - um quati”, escreveu. A visita foi guiada pela médica veterinária Ellen Eguchi, diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais, e acompanhada por demais funcionários da instituição.
