Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, visita Bosque Rodrigues Alves

O passeio ao Bosque foi guiado pela médica veterinária Ellen Eguchi, diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais

Lívia Ximenes
fonte

Ursula von der Leyen conhece e acaricia um quati pela primeira vez no Bosque Rodrigues Alves (Reprodução / Instagram)

A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou o Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, em Belém do Pará. O momento, compartilhado por Ursula nesse sábado (8) em seu perfil no Instagram, foi chamado de “escape verde”. O passeio ocorreu entre as sessões da 30ª Conferência das Partes (COP 30), evento de discussões climáticas e ambientais da Organização das Nações Unidas (ONU).

VEJA MAIS

image 'Pronta para Belém': Presidente da Comissão Europeia posta stories na capital paraense
A COP 30 começa oficialmente na próxima segunda-feira (10)

[[(standard.Article) Comissão Europeia abre investigação sobre aquisição de mina brasileira pela MMG, da China]]

[[(standard.Article) Comissão Europeia aprova fusão da Spirit AeroSystems e da Boeing, sujeita a algumas condições]]

“Dessa vez, encontramos tartarugas, papagaios […] Essa foi a minha primeira vez vendo - e acariciando! - um quati”, escreveu. A visita foi guiada pela médica veterinária Ellen Eguchi, diretora do Departamento de Gestão de Áreas Especiais, e acompanhada por demais funcionários da instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ursula von der Leyen

presidenta Comissão Europeia

Ursula von der Leyen visita Bosque Rodrigues Alves

Bosque Rodrigues Alves

COP 30

belém sede da cop 30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda