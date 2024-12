Nanda Miranda, cantora e compositora do Acará, apresenta novo clipe neste sábado (28)

Neste sábado, 28 de dezembro, a cantora e compositora Nanda Miranda disponibilizou em seu canal no YouTube o clipe da música 'Querido Dia 17', faixa que faz parte de seu álbum de estreia 'Meus Boleros'. Gravado na cidade do Acará, terra natal da artista, o projeto foi selecionado pelo Edital Lei Federal Paulo Gustavo, via Secult Pará, Governo do Pará e Ministério da Cultura.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

Natural do Acará, Nanda construiu seu primeiro álbum a partir de uma história muito pessoal: as canções são inspiradas nas cartas de amor escritas pelo pai da artista para sua mãe e “Querido Dia 17” é uma dessas cartas musicadas.

“Eu sempre guardei com muito carinho as cartas de amor que meu pai escreveu pra minha mãe quando eles ainda namoravam. Quando surgiu a oportunidade de gravar meu álbum, quis resgatar essas cartas e transformá-las em música e foi assim que surgiu a música ‘Querido Dia 17’”, revela Nanda. “Meu álbum fala de amor, da história de amor dos meus pais que tem total ligação com Acará, minha cidade, e por isso não tinha como gravar esse clipe em outro lugar”, explica.

O clipe foi todo gravado no município do Acará, cidade que fica a cerca de 100 km da capital Belém. A orla da cidade, a Praça Matriz, o jardim da Igreja São José Acará, Porto Fonseca e Dinossauro’s Club foram as locações escolhidas para apresentar o município no videoclipe que foi gravado em abril de 2024 pela equipe da Lambada Produções. Além das locações, o clipe contou com equipe local na produção: a beleza e figurino são assinados por profissionais da cidade. O clipe também conta com elenco local: o casal de dançarinos Maura e André e o DJ Adelino Saudade do Dinossauro’s Club.

“Mais do que mostrar a cidade em que se passa a história de amor dos meus pais, também queria ter a presença de outros acaerenses, além de mim, na tela. É muito legal ver todo um mercado se profissionalizando junto comigo”, comemora a cantora.

“Querido Dia 17” é uma das dez faixas autorais do álbum “Meus Boleros”, lançado em 2023 e que conta com produção musical de Félix Robatto e Bruno Benitez. No dia 23 de maio, Nanda apresentou o clipe em evento realizado no Bar dos Coroas, que fica na Avenida Pedro Vinagre (frente da Dinossauro’s Club), no Acará, e contou com a exibição do clipe e pocket show da artista e convidados.