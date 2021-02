Namorado de Luana Piovani posta cliques sexys da atriz; confira

Nesta quinta-feira, 18, Lucas Bitencourt, namorado de Luana Piovani, publicou em suas redes sociais uma série de fotos quentes da atriz. Luana aparece com um look bem decotado e, em uma delas, dá uma lambida no ombro.

Em outro clique, aparece na frente de uma árvore de Natal vestindo apenas um robe transparente com rendas. Foi a própria apresentadora que repostou as imagens em seus Stories para seus seguidores.