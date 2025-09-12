Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Naldo Benny assume ser mentiroso e deixa Patrícia Poeta sem graça

Estadão Conteúdo

Naldo Benny foi o convidado desta sexta-feira, 12, do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e deixou a apresentadora sem graça quando admitiu contar mentiras. O cantor é conhecido por relatar histórias surpreendentes e mirabolantes sobre supostos encontros com astros internacionais. Recentemente, ele já disse que foi coach de Vini Jr. e que ajudou a trazer Madonna para o Brasil.

Quando a apresentadora pergunta para ele de onde vem o dom para contar tantas histórias, ele responde, bem humorado: "Ela está sendo generosa, não é? Ela falou 'você é um mentiroso'. Era para ser assim." Tanto o cantor quanto Patrícia caem na risada. A apresentadora, então, explica sua pergunta, dizendo que gostava muito de contar histórias quando criança e, por isso, escolheu ser jornalista.

Em seguida, ele cede e explica por que se sente tão confortável com seus próprios contos. "Eu acredito que a desenvoltura do palco me deixa muito solto para falar com as pessoas, para falar de uma forma muito natural", justifica. "O que eu acho legal de tudo isso que aconteceu é que eu encontro uma pessoa na rua, no aeroporto, e elas vêm me abraçando e dando risada. Parece que eu acabei de contar uma história", recorda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/ENCONTRO/PATRÍCIA POETA/NALDO BENNY
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

13.09.25 9h00

CULTURA

Valéria Paiva lança clipe ‘Sou do Norte’ e celebra 40 anos de carreira musical

Audiovisual é produzido pela filha da cantora paraense e traz participação especial da aparelhagem Rubi

12.09.25 9h00

PROGRAMAÇÃO

Cinema espanhol, cultura baiana e lenda amazônica chegam à tela do Cine Líbero Luxardo; confira

Programação reúne Mostra de Cinema Espanhol, “3 Obás de Xangô” e a exibição especial de “Boiuna”

11.09.25 22h24

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

Por pouco!

Ligação impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro; entenda

Cantor tinha reunião marcada no World Trade Center, mas se atrasou após passar a madrugada após uma ligação

11.09.25 23h58

CULTURA

‘Mangueirosamente’ recebe a elegância e ousadia da moda amazônica com Lele Grello

Apresentador do videocast Ismaelino Pinto bate um papo com a estilista em programa que o público confere às 19h desta sexta (12) em OLiberal.com

12.09.25 8h00

CULTURA

Valéria Paiva lança clipe ‘Sou do Norte’ e celebra 40 anos de carreira musical

Audiovisual é produzido pela filha da cantora paraense e traz participação especial da aparelhagem Rubi

12.09.25 9h00

SHOW NA AP

Mumuzinho é atração no aniversário de quatro anos do ‘Pagode de Mesa’ em Belém

O show será realizado neste sábado (13), na sede campestre da AP, com participações especiais de Nosso Tom e Convidados

13.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda