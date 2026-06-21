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Na Copa, Celso Portiolli é entrevistado por estrangeiro com 70 seguidores e vídeo viraliza

Estadão Conteúdo

Um vídeo em que Celso Portiolli é entrevistado por um influenciador estrangeiro que, aparentemente, não sabia de quem se tratava, viralizou no Instagram neste domingo, 21. O momento foi gravado durante o jogo de Copa do Mundo entre Brasil e Haiti, disputado na Filadélfia, nos Estados Unidos, na sexta, 19.

Truman Mitchell se aproxima e questiona: "Você é brasileiro?"

"Eu sou brasileiro!", responde o apresentador do SBT. "O que significa a Copa do Mundo para você?", continua o influenciador, ao que Portiolli responde: "O melhor lugar para criar boas memórias".

A breve aparição encerra ali.

O vídeo foi publicado por um perfil pequeno, mas conta com mais de 21 mil curtidas até o momento.

A página é dividida por Truman e Mary, uma brasileira, que posteriormente compartilhou a reação de familiares à presença do apresentador no vídeo.

"Não acredito que batemos mais de 20 mil visualizações na nossa conta com 70 seguidores", escreveu o casal, em outro story. Até a publicação deste texto, o número havia aumentado para cerca de 350.

Em seu perfil no Instagram, Celso comentou que é a terceira Copa do Mundo que assiste fora do Brasil, depois de Rússia e Catar. Desta vez, considera mais especial pois está ao lado de seu filho, Pedro Portiolli: "Clima de Copa aqui é bom demais!"

O vídeo pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.estadao.com.br/tv/emais/celso-portiolli-e-entrevistado-por-influenciador-com-70-seguidores-na-copa-do-mundo/

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Celso Portiolli

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