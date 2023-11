Músicos Nelson Ayres e Ricardo Herz realizam show gratuito em Belém

O público de música instrumental em Belém tem motivos para sair de casa no próximo sábado, 11. O espetáculo gratuito do duo formado pelo pianista, compositor, maestro e arranjador Nelson Ayres e pelo violinista e também compositor Ricardo Herz será realizado às 20 horas, no Arte Doce Hall, em Belém.

A apresentação é baseada no primeiro disco resultado da parceria dos artistas, lançado em 2017. A atuação dos músicos, segundo a organização do evento, deve levar o público a uma viagem pelos sons e sensações “que só a música autêntica pode proporcionar”. Com Nelson Ayres no piano, músico reconhecido pela criação de harmonias ricas e emotivas, e Ricardo Herz no violino, a apresentação une experiências distintas em sintonia.

As composições originais presentes no repertório destacam as personalidades dos compositores, numa formação tradicional, mas com repertório divertido e inusitado. As músicas Céu de Outono (Nelson Ayres), Maracangalha (Dorival Caymmi), Mercedes (Ricardo Herz), Upa (Ricardo Herz), Chorinho Pro Sion (Nelson Ayres), Valsa Tímida (Ricardo Herz), Gira Gira (Ricardo Herz), Velha Senhora (Nelson Ayres), Inocente (Ricardo Herz), Salsinha com Limão (Nelson Ayres) e Seu Domingos (Ricardo Herz) formam o repertório do show. O espetáculo tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale e a realização do Ministério da Cultura.

Nelson Ayres é uma das personalidades mais importantes da música instrumental brasileira contemporânea. Durante dez anos foi maestro da Orquestra Jazz Sinfônica, e regeu inúmeras orquestra no Brasil e em países estrangeiros, incluindo a prestigiosa Orquestra Filarmônica de Israel. Como pianista, liderou o Nelson Ayres Trio, dividindo o palco com Mônica Salmaso, ou continuando a trajetória que vem desde 1978 do quinteto instrumental Pau Brasil.

Ayres também tocou e gravou com nomes importantes: Benny Carter, Toots Thielemans, Ron Carter, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Edu Lobo, Simone, Nana e Dori Caymmi, Milton Nascimento, Gal Costa e outros artistas do jazz e MPB. E, ainda, foi comissionado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo para compor seu Concerto para Percussão e Orquestra, indicado para o Grammy Latino 2011 como melhor CD de música clássica.

Ricardo Herz, conforme especialistas, reinventou o violino brasileiro. Sua técnica leva ao instrumento o “resfolego” da sanfona, o ronco da rabeca e as melodias do choro tradicional e moderno. Com a influência de Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Egberto Gismonti, o violinista mistura ritmos brasileiros, africanos, com a técnica de improvisação do jazz.

No ano de 2021, Ricardo Herz recebeu o Prêmio Profissionais da Música em duas categorias: Artista Instrumental e Autor Instrumental. Estudou na renomada Berklee College of Music, nos Estados Unidos, e no Centre des Musiques Didier Lockwood, escola do violinista francês, uma lenda do violino jazz. Em 2019, Ricardo lançou seu décimo álbum: Nova Música Brasileira para Cordas, com a orquestra feminina de cordas cubana Camerata Romeu.

Ricardo Herz também tem se dedicado ao ensino e difusão do violino popular, tendo ministrado diversos cursos em festivais e lançado o primeiro método online de violino popular brasileiro. Ultimamente, Ricardo tem colaborado como solista e como compositor com diversas orquestras nacionais e internacionais, tais como a Camerata Fukuda, Sphinx Virtuosi (USA), Camerata Romeu (Cuba).