Manu Gavassi lança álbum bônus 'Gracinha' em versão instrumental orquestrada

A cantora Manu Gavassi disponibilizou nas plataformas digitais o álbum “Gracinha (Trilha Sonora Orquestrada)”, que traz a versão instrumental do álbum homônimo, projeto audiovisual pop que foi lançado no mês passado. O objetivo em deixar esse registro para o público, diz a ex-participante do BBB, é mostrar como a música pode transcender se não for colocada em uma caixa limitadora.

Ouça o álbum original aqui e o álbum bônus aqui.

Como método de "desintoxicação de referências musicais", no processo de "Gracinha", Manu passou a escutar muitas playlists de música clássica e acabou descobrindo um amor por este gênero musical. “Eu sempre consumi muita música pop o tempo inteiro. Senti um grande 'reset' na minha cabeça. Ela [música clássica] me deixava mais calma, criativa e às vezes me fazia chorar daquele jeito maravilhoso que só coisas que te emocionam fazem”, revela.

As nove faixas de "Gracinha" ganharam a versão orquestrada pelo cantor, multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor Lucas Lima, marido de Sandy.

A produção de "Gracinha" foi da F/Simas. A capa do álbum é do artista plástico pernambucano Samuel de Saboia.