José Maria Bezerra lança seu álbum ‘Através do Tempo’ em show gratuito

Para o músico e compositor José Maria Bezerra, o tempo não apenas é tema fundamental da vida quanto é a base de uma trilogia que vem realizando a partir de suas músicas instrumentais. Nesta quarta-feira, 1, ele realiza o show de lançamento do álbum “Através do Tempo”. A apresentação será às 20h, no Cineteatro do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa), localizado na rua Boaventura da Silva, 999.

“Penso que estou trabalhando numa trilogia, que de alguma forma fala sobre o tempo. Agora é um tempo de recomeço, representado pela primeira faixa, chamada ‘Prelúdio do recomeço’. Depois desses últimos anos com tantas perdas, mudanças, e também muitas conquistas”, explica o artista. Para celebrar o momento, participam do álbum: Carlinhos Ferreira, percussionista mineiro; Anderson Dourado, músico que trabalhou com o violonista Sebastião Tapajós; a violoncelista Amanda Alencar; o percussionista JP Cavalcante e o grupo Veropa Sessions.

O conjunto de músicas do disco traz diversas referências afetivas de José Maria Bezerra, como à sua mãe e à região amazônica. “Há uma pequena suíte, que chamei de “Tempo”, e apresenta três movimentos: Frio, Úmido e Quente. Não denomino um estilo ao trabalho, mas penso ser um conjunto de peças instrumentais que abrangem vários gêneros, desde o mais camerístico ao mais pop, com uma linguagem se aproximando do jazz e da música instrumental brasileira”, define.

José Maria Bezerra iniciou seus estudos de música aos 15 anos e depois ingressou no ensino superior, no qual cursei Educação Artístico- Habilitação em Música. “Hoje sou professor efetivo do curso em que me formei, de lá para cá já fiz alguns trabalhos como produtor musical, arranjador e compositor e pesquisador. A música instrumental esteve sempre presente, mas acredito que este é o momento de apresentá-la de forma mais concisa”, anuncia.

Em 2017, o músico lançou o seu primeiro trabalho solo, “Tempo DiVerso”. “Eu mostrei um pouco do que gosto na música. Foi quando gravei canções, rock progressivo. A música popular brasileira é surpreendentemente rica e quando você passa também a trabalhar com ela, em sala de aula, não consegue mais se desvencilhar e de alguma forma é influenciado”, afirma o artista, que destaca como referências Chico Buarque, Tom Jobim, e as bandas Pink Floyd e Gênesis.

Para conhecer a obra de José Maria Bezerra, é possível encontrá-la nas principais plataformas digitais de música, conforme ele afirma. “É só procurar por José Maria Bezerra. Tenho uma pesquisa com a Rítmica da Amazônia que ajuda quem quiser conhecer mais sobre o que faço. Todos estão convidados a irem ao Cineteatro do Sindmepa, dia 01, às 20h para o concerto de lançamento do álbum ‘Através do Tempo”, conclui.

Agende-se

Show ‘Através do Tempo’

Dias: 1

Hora: 20h

Local: Cineteatro do Sindmepa (Boaventura da Silva, 999)

Ingressos: Entrada Franca