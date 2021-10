Show faz tributo em homenagem ao mestre Sebastião Tapajós

O mestre do violão e amigo de todos Sebastião Tapajós será homenageado nesta segunda-feira, 18, em um show especial de lançamento do último álbum composto e tocado por ele: "Sonhos e Valsas”. A apresentação terá na execução das músicas dois amigos de Tião, Maurício Gomes e Andreson Dourado, que dividirão o palco para apresentar as últimas composições de um dos maiores violonistas do mundo. O show será na sede do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa), a partir das 19h, localizado na rua Boaventura da Silva, nº 999 e comemora os 40 anos da entidade. Os ingressos serão distribuídos a partir das 18h.

Sebastião Tapajós, conhecido pelos amigos simplesmente como Tião, era internacionalmente reconhecido pela destreza no violão e pelas composições complexas. O álbum “Sonhos e Valsas” foi divulgado nas plataformas de streaming no último sábado (16) mantendo o cronograma estabelecido pelo próprio artista. O lançamento presencial contará com o pianista Andreson Dourado, que trabalhou no disco, e com o outro amigo Maurício Gomes.

Maurício Gomes e Andreson Dourado são professores de música, o primeiro em Belém no Conservatório Carlos Gomes, e o segundo no curso de Música da Universidade do Estado do Pará (UEPA) em Santarém. Apesar de ambos conhecerem e terem trabalhado com Sebastião há anos, essa será a primeira vez que Maurício e Andreson tocarão juntos.

“De certa eu já sentia que era uma trabalho nostálgico dele. O sentimento estava mais aflorado que a performance neste álbum, eram músicas que tinha um cunho de sentimento aflorado, uma fase do Sebastião bem emotiva, foi muito impactante, porque a gente sentia que o Tião estava em um momento específico da carreira dele. Ele estava bem vulnerável ao que ele sentia e ao Parkison, mas ele estava com muita vontade de fazer projetos e tudo”, conta Andreson sobre o período em que trabalhou com Tião no álbum.

Sebastião Pena Marcião nasceu em Alenquer, mas adotou Santarém como sua cidade. Em homenagem ao local incorporou o rio Tapajós ao nome artístico. Sebastião Tapajós participou de gravações e premiações na Europa e América Latina. No total foram mais de 50 álbuns próprios e nome em muitas outras compilações.

O produtor do álbum e do show, o pesquisador José Maria Bezerra aponta que as últimas composições de Sebastião continuavam marcantes desde os anos 70. “A obra do Sebastião é muito bonita. O vigor composicional que ele manteve até o último minuto é incrível. O Sebastião dos anos 70 chegou compondo em 2021 com a mesma vontade, e ainda que ele estivesse doente, sendo algo mais contido, as composições são muito boas”, assegura.

O novo álbum de Sebastião Tapajós “Sonhos e Valsas” poderá ser adquirido no show por R$ 30. O trabalho já pode ser ouvido nas plataformas digitais. Os fãs podem esperar outros tributos e outros álbuns com as obras de Tapajós. O professor José Bezerra adianta que outro álbum terá composições inéditas de Tapajós gravadas por Maurício Gomes. O trabalho teve a aprovação do amigo.

“Ele estava feliz com isso. Essas músicas que o Maurício gravou somente haviam sido gravadas pelo Sebastião e não foram levadas para turnês, porque não eram tão comerciais para os concertos. Ele [Sebastião Tapajós] dizia ‘o Maurício era alguém para ter a coragem de fazer isso’”, lembra.

Agende-se:

Lançamento do álbum “Sonhos e Valsas”

Tributo à Sebastião Tapajós

Data: segunda-feira, 18 de outubro

Hora: 19h

Reservas: 3224-3096

Local: Cineteatro do Sindmepa, localizado na rua Boaventura da Silva, nº 999