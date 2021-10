Último álbum de Sebastião Tapajós 'Sonhos e Valsas' será lançado neste sábado (16)

O último álbum composto e tocado por Sebastião Tapajós será lançado neste sábado (16) nas plataformas digitais. O trabalho intitulado "Sonhos e Valsas" conta com dez gravações inéditas gravadas em Belém, nos estúdios Midas e Apce. O álbum estará disponível a partir das 12h.

"Esse título foi dado pela Tânia que é viúva do Sebastião. São 10 valsas que homenageiam filhas de amigos de Sebastião. Ele começou com a ideia de comemorar 15 anos de filhas de amigos. É um disco com oito inéditas e duas músicas regravadas", explica o produtor musical e diretor do álbum, José Maria Bezerra.

Clique aqui e salve o álbum para escutar assim que for lançado.

Segundo o produtor, todo o cronograma foi mantido após a morte de Sebastião Tapajós em comum acordo com todos os envolvidos. A ideia dos amigos e colegas é homenagear o próprio violonista que sempre compunha canções para os outros.

Outra homenagem será um show no Sindicato dos Méditos do Estado do Pará (Sindmepa) que havia sido agendado antes do falecimento. A apresentação foi mantida para a próxima segunda-feira (18) com a participação dos músicos Andreson Dourado (piano) e Maurício Gomes (violão), a partir das 19h, na sede da entidade, na sua Boaventura da Silva, nº 999, bairro de Nazaré.

"A gente sofreu um baque muito grande, mas no mesmo dia dissemos 'vamos manter o show e o álbum', e transformar isso em um tributo. Ainda virão muitos outros tributos. Esse de segunda-feira é o primeiro. Isso era a cara do Sebastião, porque a música dele sempre era homenageando alguém. Até mesmo para manter o nome dele vivo e forte decimos manter", destacou.

Sebastião Tapajós faleceu no dia 2 de outubro, em Santarém, vítima de um infarto. Ele chegou a ser encaminhado para o setor de reanimação, mas não resistiu. Tião como era conhecido pelos amigos gravou mais de 60 CDs e fez uma carreira longa na Europa. Pelo mundo, acompanhou e foi acompanhado por grandes músicos, como Yamandu Costa, em 2017, em Alter do Chão.