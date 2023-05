Musical ‘Julie e os Fantasmas’ estreia no Teatro Waldemar Henrique com história sobre amizade

Com uma mensagem sobre o valor da amizade e referências da virada dos anos 1990 aos anos 2000, o espetáculo musical "Julie e os Fantasmas" estreia nos dias 7 e 8 de junho, às 18h30 e 20h30, no Teatro Waldemar Henrique. A montagem é realizada pela Companhia de Teatro Terceiro Sino e aposta em uma releitura com final original.

Inspirada na versão brasileira "Julie e os Fantasmas" e no remake da Netflix "Julie And The Phantoms", a produção paraense tem um elenco de 23 atores e atrizes, uma equipe técnica majoritariamente feminina e a direção de um homem trans. É desta forma que Matheus Martins, ator, diretor e professor de teatro apresenta a peça que está sendo produzida há oito meses. "A ideia de produzir esse espetáculo foi idealizada por mim, Julie é uma obra que traz muita nostalgia, que tem um significado profundo em suas canções, cenas e personagens, traz uma mensagem de recomeço, de força e amizade. Eu e as pessoas que começaram a dividir a companhia comigo precisavam de um recomeço", disse.

A trama conta a história de Julie Molina, interpretada pelas atrizes Juliana Nascimento e Letícia Beleza, que alternam o papel da Julie, uma adolescente que após o falecimento da mãe, perde o dom da música. A história ganha novos rumos quando a garota toca em um disco no estúdio que era de sua mãe e conhece três fantasmas de uma banda chamada "Sunset Curve".

O espetáculo nasceu junto à Cia teatral, que existe há nove meses, e soma à cena dos musicais de Belém. "É uma cia nova, com direção e produção que já estavam a bastante tempo na cena. Eu, Matheus Martins como direção geral e teatral, Yasmin Magno direção musical, Caíla Manza como direção coreográfica, Luís Carlos como assistente de direção e Raissa Gama como diretora de produção", pontuou Matheus.

O elenco reúne artistas que se uniram ao processo para viver as ideias da equipe criativa. Matheus destaca que a peça paraense dá novos rumos aos personagens e convida o público a conhecer a história. "Atualmente existem 23 pessoas no elenco, com a maioria do elenco novo na cena tendo sua primeira experiência dentro do teatro com esse processo… A maior curiosidade do público é como nós demos um final para uma obra que não tinha nenhum final, tanto no original brasileiro quanto na adaptação da Netflix, pra descobrir o final de cada personagem só você assistindo nos dias 7 e 8 de junho no teatro Waldemar Henrique”, informou o diretor.

"A adaptação tem referências a série brasileira, carregando ao longo do espetáculo marcas nostálgicas de quem viveu a transição dos anos 90 para os anos 2000. Tivermos a adaptação da Netflix como principal inspiração mas o espetáculo é cheio de toques da direção e dos próprios atores criando assim o nosso próprio Julie e os fantasmas. Acredito que a principal mensagem que o espetáculo deixa é o verdadeiro significado da palavra amizade, e de como ela junto a arte pode mudar as nossas vidas e nos deixar mais fortes”, completou.

Matheus está ansioso para a estreia e para o encontro com o público e adiante que a plateia irá se surpreender. “O público pode esperar um mix de sentimentos, muitas risadas, muita criatividade, nostalgia e choro, além de ser um espetáculo com interação direta com o público”, finalizou.





Serviços

Espetáculo “Julie e os Fantasmas”

Local: Teatro Waldemar Henrique – Praça da República, 645

Data: 7 e 8 de Junho

Hora: 18h30 e 20h30

Ingressos pela plataforma Sympla ou com o elenco

Mais informações: @cia_terceirosino