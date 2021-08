Zé Ramalho recusa participação e nega autorização de música para álbum de Sérgio Reis

Zé Ramalho não participará do novo disco de Sérgio Reis. A música “Admirável gado novo” foi gravada em 2019 em um dueto entre os artistas e seria incluída no novo projeto do cantor e ex-deputado federal. “A gravação perdeu o sentido e tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra”, informou em nota ao jornal O Globo a editora Avôhai Music.

O paraibano e a editora Avôhai Music solicitaram ao escritório de Reis que não “utilize o fonograma de forma alguma”, tanto em meios radiofônicos quanto eletrônicos.

Zé Ramalho é o quarto artista a cancelar participação no álbum de Sérgio Reis após divulgação de áudios do sertanejo atacando o Supremo Tribunal Federal (STF). Antes dele Maria Rita, Guilherme Arantes e Gutemberg Guarabyra, famoso pela dupla com o cantor e compositor Luiz Carlos Sá, decidiram não mais participar do álbum.

Reis convocou uma greve nacional de caminhoneiros para protestar contra os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), vários artistas desistiram de participar do novo álbum do cantor.

Em uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, Sérgio Reis comentou as polêmicas envolvendo seu nome. “Eu errei. Quero pedir desculpas, até ao Supremo (Tribunal Federal). Eu sou uma pessoa que só pensa bem dos outros. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido. Falei bobagem. Pensei que não teria essa repercussão”, comentou ele sobre a ação de busca e apreensão da Polícia Federal feita em sua residência.

“(O áudio vazou) porque tem o amigo da onça, conhece? Hoje em dia, ninguém mais está sigiloso. Você fala qualquer coisa, já sai na internet, já sai para lá e vaza, vai para grupos e tudo mais”, continuou Sérgio para Roberto Cabrini. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal após o vazamento dos áudios.