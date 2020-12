WME Awards terá shows de Drik Barbosa, Luísa Sonza, As Baías e mais

O WME Awards by Music2! premia no próximo dia 8 as mulheres que agitaram o mundo da música em 2020. Com uma cerimônia em formato híbrido, e valorizando diversos estilos musicais, a noite de premiação terá shows de Raquel Virgínia (As Baías), Eliana Pittman, Tássia Reis, Preta Gil, MC Tha, Luísa Sonza, Agnes Nunes, Majur, Tulipa Ruiz, Maria Gadú, Assucena Assucena (As Baías), Karol Conka, MC Rebecca, Mc Mari, Mc Drika, Lara Silva, Tainá Costa, Drik Barbosa, Souto MC e Daniela Mercury. As artistas se dividem em oito apresentações inéditas.

A edição deste ano ocorre no Auditório do Ibirapuera e, pela segunda vez, será televisionada pela TNT, o canal das premiações. Respeitando as medidas de isolamento da Organização Mundial de Saúde, a 4ª edição da cerimônia será realizada sem a presença de público. As cantoras Preta Gil e Karol Conká serão as grandes anfitriãs da noite, responsáveis pela apresentação das vencedoras.

A cantora Assucena Assucena (As Baías), destaca a importância do prêmio tanto no cenário musical brasileiro quanto para as mulheres na música. “Muito feliz em mais uma vez poder participar desse prêmio tão importante para as mulheres do meio musical no país. Este ano faremos uma apresentação incrível, com várias convidadas especiais. Esperamos que curtam!”, diz.

Raquel Virgínia, parceira de banda, também fala com alegria sobre mais uma apresentação no prêmio. “Feliz por ter a oportunidade de, em mais uma edição, fazer parte desse time de tantas mulheres incríveis e talentosas, sempre presentes do WME. Aguardem pois faremos uma apresentação com muitas surpresas. Inclusive, também teremos mais lançamentos incríveis este ano, aguardem!”, adianta ela.

O WME Awards

Com direção dos números musicais a cargo de Vera Egito e uma equipe potente de mulheres na área técnica e de direção (Claudia Assef e Monique Dardenne na direção geral e Roberta Cunha na direção da premiação), a celebração ao protagonismo feminino conta com um júri formado por mais de 300 embaixadoras, espalhadas por todo o país, responsáveis pela escolha de mais de 1.500 nomes indicados a todas as categorias da premiação, das quais três são inéditas.

Nas novas categorias o WME vai premiar: Melhor Live Musical por júri técnico; Melhor Live Musical por voto popular, e Inovação na Web. A votação para escolha por voto popular já foi encerrada.