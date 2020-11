Wesley Safadão lança 'Safadão Amplificado' com músicas inéditas e clipe com Os Barões da Pisadinha

Após o sucesso do single “Confidencial”, nas redes desde o dia 30 de outubro, Wesley Safadão lança pela Som Livre o álbum “Safadão Amplificado”, que traz músicas inéditas disponíveis em todos os aplicativos de música.

Destaque para “Ele é ele, eu sou eu” com participação especial de Os Barões da Pisadinha, a música que também está disponível em vídeo no canal oficial de Wesley no YouTube, traz a irreverência e alegria do piseiro, novo ritmo do Nordeste que está conquistando o Brasil.

Na sequência - “Confidencial”-, primeira música liberada do projeto, também com vídeo no YouTube e mais de 6 milhões de views. Em seguida “Nem Por Um Milhão”, acompanhada de “Bumbum no chão”, “Eu também sei machucar, “Nosso Jeito de Amar”, “Amizade Virou Caso” e “Vai na Paz”.

“Safadão Amplificado” vem acompanhado de vídeos gravados em Recife sob o comando do diretor Kelson Veras, parceiro de Safadão, que serão lançados no decorrer do ano. Já estão disponíveis “Confidencial” e “Ele é Ele, Eu Sou Eu”.

Wesley Safadão acumula quase 6 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. Nas plataformas são mais de 6,5 milhões de ouvintes mensais.