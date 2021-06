Wesley Safadão faz live junina neste sábado, com convidados especiais

O município de Campina Grande, um dos principais palcos de festejos juninos do Brasil, será mais uma vez o cenário do tradicional "Arraiá do Safadão", neste sábado (19), às 20h. O artista vai fazer uma live com convidados especiais: o ícone Alceu Valença, a dupla Israel e Rodolffo, Taty Girl e a campeã do BBB, Juliette Freire.

Liderando as plataformas de streaming com músicas no "top 5" das mais ouvidas. Wesley Safadão promete uma noite junina com tudo o que um São João tem direito.

“Vou realizar o sonho de cantar e ter ao meu lado Alceu Valença, um ídolo e ícone da nossa música nordestina, além de poder contar com convidados e amigos especiais", diz o cantor.

Hits do artista como “Passatempo”, “Ele é Ele, Eu sou Eu”, “Fala Mal de Mim”, “Não Valeu” e “Dois Lados” estão no repertório selecionado, que ainda contará com grandes sucessos do forró. “Vai ser pauuuu essa Arraia do Safadão. E eu já vou logo avisando, não tem hora para acabar, aconselho arrastar o sofá que a festa vai ser boa”, adianta o artista.

Além da participação de Alceu Valença, outro grande momento esperado da live é a apresentação de Juliette Freire, que já estreou no palco como cantora ao lado de Gilberto Gil, no domingo (13).

Juliette foi bastante elogiada pelo público e por vários artistas. Sobre a live em Campina Grande, na Paraíba, onde nasceu, a ex-BBB já disse em entrevistas que está emocionada com o momento, mesmo ainda se apresentando distante do público.

Novo disco

Na quinta-feira (17), Safadão lançou o álbum "Sem Limites" com nove faixas, sendo sete inéditas. Neste trabalho, o artista mostra a versatilidade ao unir o forró com outros gêneros musicais.

A música “Porra Louca”, apresenta elementos da estética do funk e tem como convidada MC Rebecca. “Riqueza” já vem com uma pegada mais romântica com toques de pagode e participação especial do grupo Di Propósito. Há ainda a parceria com Eric Land, que canta com Wesley na música “Chamego Viciante”.

As outras sete músicas do projeto apresentam um som do tradicional ritmo nordestino que tomou conta do Brasil. O álbum foi gravado pela Som Livre.

Wesley Safadão tem mais de 12,8 milhões de inscritos em seu canal no youtube e 6,5 bilhões de visualizações. São 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, além de mais de 33,6 milhões de followers.

A trajetória do artista começou em 2007, quando se profissionalizou em um trabalho até então familiar. A banda foi criada pela família do artista e reunia seus irmãos e primos. Dessa forma, surgiu a Banda Garota Safada, que hoje leva o nome do cantor, Wesley Safadão.

A banda aos poucos foi ganhando notoriedade no mercado artístico da cidade de Fortaleza. Além disso, o artista passou a se apresentar em outros estados do Nordeste, se tornando a referência do novo jeito de fazer forró, com uma batida mais acelerada. Assim, o cantor tem feito sucesso nos últimos anos.

Antes da pandemia do novo coronavírus, o cantor e sua banda faziam uma média mensal de 25 apresentações. No mês de junho, período dos festejos juninos no Nordeste, esse número ultrapassa a marca dos 40 shows.