Vocalista do grupo Roupa Nova apresenta melhora

Paulo Cesar dos Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, apresentou 'melhora significativa' nos últimos dias. Ele foi internado com quadro de covid-19, depois de já ter recebido alta hospitalar após ter sido submetido a um transplante de medula óssea, há cerca de dois meses. A mensagem postada no Instagram da banda informa que o estado do cantor é considerado bom e vem evoluindo nos últimos dias.

Esta é a terceira internação de Paulinho em um intervalo de pouco mais de 60 dias. No post publicado neste domingo, a assessoria do grupo agradece ao público da banda por todos os "pensamentos positivos e orações" e disse que "com fé, [Paulinho] logo estará de volta com a gente".