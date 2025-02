Viviane Batidão e Mara Pavanelly se juntam no tecnomelody ‘Não Deixei de Amar’; ouça

Viviane Batidão liberou para o público o seu novo single. A música, em parceria com Mara Pavanelly, aborda os desafios e dilemas de um relacionamento, onde, apesar das dificuldades, o amor continua vivo, exigindo resiliência e reflexão.

Inspirada em histórias reais, o single faz parte do próximo projeto de estúdio da paraense. “É uma letra que fala de um amor, que tem que ser cuidado, preservado se não vai embora. Muitos fãs vão se identificar. Me baseei em histórias de amigas”, reflete a cantora.

A música une o melhor do tecnomelody, sonoridade típica do Pará. Neste ano, a artista paraense celebra 25 anos de carreira, sendo considerada um dos ícones da música pop e brega em seu estado. Viviane já se apresentou para quase 400 mil pessoas em um único show. Além disso, acumula vários sucessos e parcerias com grandes nomes, como Gaby Amarantos e Joelma.

Viviane celebra a parceria com Mara Pavanelly, hitmaker do forró. “Acompanho o trabalho da Mara Pavanelly desde o começo da carreira dela. Quando surgiu a oportunidade da gente fazer o feat juntas, e ela disse sim, eu fiquei muito feliz. É importante juntar cultura, vozes e história. A Mara é nordestina, uma potência do forró. Eu sou uma nortista, que venho do tecnomelody, que também é uma potência. Nosso feat é um tecnomelody”, afirma Viviane.

A artista pernambucana compartilha dessa admiração por Vivi e pelo gênero musical que brilha em “Não Deixei de Amar”. “Sou apaixonada pelo Norte. Teve um período da minha vida profissional que cantava bastante lá, e agora com esse feat maravilhoso com ela, as portas irão se abrir ainda mais”, conta Mara.

Esse feat chega após uma parceria de sucesso com outra nortista. Em outubro de 2024, a paraense lançou uma versão de “Olha Bem Pra Mim”, com a participação de Solange Almeida. Em poucos dias, a música se tornou a mais ouvida no Pará no YouTube Music.

Essas parcerias de Viviane Batidão, fazem a artista celebrar o reconhecimento nacional. A artista busca expandir a sua carreira para outras regiões do Brasil e conquistar novos públicos. E ela já começou a colher esses frutos: em 2024, a paraense cantou no show do Numanice, da Ludmilla, e também se apresentou para mais de 250 mil pessoas no Aurea Tour, show do Alok, em Belém. Em janeiro deste ano, ela foi uma das convidadas nos Ensaios da Anitta em São Luís, no Maranhão