Joelma, Viviane Batidão e Zaynara concorrem ao Troféu Imprensa

As cantoras Joelma, Viviane Batidão e Zaynara estão concorrendo ao Troféu Imprensa por meio do Troféu Internet, premiação popular do evento. A cerimônia retorna em 2025, após três anos, para eleger os destaques de 2024.

Joelma disputa os prêmios de Melhor Cantora de 2024 e Música do Ano, com o hit Voando Pro Pará, em parceria com Pedro Sampaio. Já Viviane Batidão e Zaynara concorrem na categoria Revelação do Ano.

O artista mais votado levará automaticamente o Troféu Internet. Além disso, os três mais bem colocados de cada categoria avançarão para o Troféu Imprensa, que será exibido no SBT e contará com um júri de jornalistas responsáveis por eleger os vencedores.