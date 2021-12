VÍDEO: DJ paraense Maximize comemora sucesso de set gravado no monumento da Cabanagem

Para quem acredita que o Memorial da Cabanagem, monumento todo em concreto, erguido no complexo do Entroncamento, em Belém, obra de Oscar Niemeyer, não tem nada haver com música eletrônica, pode estar enganado. Pelo menos é isso que Cássio Brito, o DJ paraense Maximize tem provado. Esse foi o local escolhido por ele para gravar um vídeo com um set selecionado que vem ganhando em torno de mil players por dia, no canal dele no Youtube.

O DJ conta que a ideia inicial era valorizar a cultura paraense. Mas acabou ganhando outros significados também. “Achei que seria o local ideal, por relembrar um movimento importante da nossa história, que envolveu vários setores da sociedade, entre eles os mais pobres. Por isso me identifico, porque nasci de uma família com poucos recursos e sempre lutou na vida, fazendo da honestidade um mantra. A rampa do monumento em direção ao céu significa justamente isso na minha missão de alcançar o infinito, de ir além e de sonhar”, justifica.

A repercussão tem sido a melhor possível e vem ajudando a incrementar o número de 15 mil seguidores do DJ nas redes sociais e a preencher a agenda de apresentações, já fechada para todos os finais de semana deste mês e de janeiro de 2022. Por isso, ele pretende continuar nesse caminho. “Creio que na nossa cena, fui um dos primeiros a fazer algo do tipo, e a repercussão tem sido ótima. Minha intenção agora é gravar em outros pontos diferentes da cidade. Esse foi apenas o primeiro de muitos”, garante.

O set escolhido para gravar no monumento segue o estilo que tornou o DJ conhecido, o trance progressive, uma vertente da música eletrônica mais calma e com menos elementos do trance psicodélico e Europeu.

“Antes de ser DJ, já frequentava a cena, isso me ajudou bastante. O som do trance progressive, um pouco mais calmo, sempre me encantou, por ser mais lento e melódico, com influências da house music e techno, com batidas mais envolventes, que com o passar dos compassos, deixa a música progredir tornando o som algo diferenciado”, explica.

Maximize comemora ainda o cenário mais amplo alcançado pelo estilo musical que durante muito tempo ficou restrito às chamadas raves. “Hoje em dia existem vários festivais de música eletrônica com várias vertentes, como deep house, tech house, psy trance, progressive trance, edm, hitech e por aí vai. No Pará, isso vem crescendo. Antes, tínhamos um público em torno de três a quatro mil pessoas, mas depois do Só Track Boa (evento de música eletrônica), conseguimos atingir 10 mil. Por isso, atualmente toco não só em raves, mas também em casas noturnas, festivais de música eletrônica, festas privadas, aniversários e outras”, afirma.

Para suas apresentações, Maximize revela ter optado atualmente pelo improviso. “Antes, costumava preparar um set e ouvir antes de tocar. Agora venho improvisando em minhas apresentações e obtendo bons resultados, porque quando improviso, toco músicas que o público não espera, essa surpresa acaba envolvendo e caindo no gosto e criando expectativa sobre o som que vai rolar”, diz ele, que busca referência nos trabalhos dos brasileiros Damie Gottinari, Henrique Blazy, Gustavo Dang3r, Vegas e Freakholics e no Dj alemão, Neelix.

O interesse pela música eletrônica começou cedo na vida de Maximize ainda quando ele acompanhava o pai ouvindo midback e house. Mas apesar de sempre ter se identificado bastante com o estilo, ele só pensou em se tornar DJ muito tempo depois e quase que por um acaso.

“Uma vez preparei um pen drive com músicas e levei para a praia, em Salinas. Lá coloquei para tocar em uma carreta de som e uma multidão acabou se reunindo próximo para ouvir o som. Muitos perguntavam de quem era aquele ‘set musical’. A partir daí, comecei a ganhar seguidores no Instagram e partir de julho 2017, comecei a tocar de fato em eventos”, lembra ele, que sonha em tocar na Europa.

