VÍDEO: DJ Assayag leva o ritmo do tecnomelody para turnê no Japão

O DJ Assayag está realizando uma turnê no Japão, levando o ritmo do Pará, como o tecnomelody. Ao todo, o paraense fará 10 shows no país até o final de setembro.

“A música paraense, especialmente o brega, tem ganhado espaço e reconhecimento. É gratificante ver nossa cultura sendo apreciada em outros continentes. Tocar no Japão será uma experiência incrível, e estou ansioso para mostrar um pouco mais da nossa terra para o mundo”, comenta Assayag.

Nascido em Belém, DJ Assayag passou por diversas aparelhagens no Pará. Ele integrou a aparelhagem Rubi de 2007 a 2011, em seguida fez parte do Mega Príncipe, e a partir de 2015 passou a comandar a Ouro Negro. Atualmente, segue em carreira solo desde 2018.

