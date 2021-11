VÍDEO: Apesar de polêmicas, MC Mirella lança clipe com ex-marido Dynho Alves

A funkeira MC Mirella lançou nesta terça-feira (23) a nova música "No Passinho". No clipe, o marido Dynho Alves canta e dança com Mirella. O lançamento foi feito em meio à polêmica do divórcio com o rapaz que está confinado no reality rural A Fazenda 13, da Record TV. Dynho acabou se envolvendo em um relacionamento polêmico com a influenciadora Sthe Matos. As informações são do portal EmOff.

“No Passinho” é uma colaboração de MC Mirella e Dynho Alves com o DJ Pop. O vídeo oficial foi lançado no canal da produtora Love Funk. Dirigido por Rodrigo Jotace, o clipe da música foi gravado antes da entrada do dançarino no reality show.

Durante passagem por Belém, a funkeira gravou vários stories pedindo mais respeito para quem lhe critica pro ter pedido o divórcio de Dynho Alves com ele ainda dentro do reality. Ela explicou que não estava tendo tempo para nada e nem correndo atrás de outra pessoa. “Me dá paz! Eu não tenho mais paciência, gente. Eu trabalho pra car*** igual uma vagabunda, igual uma safada e o povo só sabe me atazanar. Gente do céu, me esquece um pouco”, iniciou.