Victória Pinheiro comemora aniversário com festa para o público

A cantora paraense Victória Pinheiro vai comemorar seu aniversário com muita música, diversão e convidados. Neste sábado, 11, no Vitrine Lounge, ela fará a festa “O Baile é Dela”, a partir das 21h.

Além do show da aniversariante, ainda vão se apresentar Victor e João Paulo, Mc Loro, Betto e Naldo. “Teremos outros artistas como convidados, que são amigos do coração fazendo participações especiais como Vaguinho DB, Chandon Caricato, Richelle Haliday, Ricardo Frais, entre outros”, antecipou Victória.

“Nesse ramo da música a gente acaba fazendo vários amigos que viram mais que colegas de profissão, e alguns deles se tornaram meus parceiros em vários projetos como o MC Loro”, completa.

Victória Pinheiro é a rainha da sofrência no Pará, além disso, a sua voz marcante, torna o seu show inesquecível. “Eu amo sertanejo, é minha paixão, então podem esperar uma sofrência das boas. Mas como o nome é ‘O Baile é Dela’, esperem muito piseiro, muito forrózão, muito funk, brega... enfim, vai rolar de tudo”, adiantou.

O aniversário da artista é no dia 12 de março, mas a comemoração será na virada da idade nova. Victória adora uma festa e comemoração, por isso não poderia deixar a data passar em branco.

“Eu amo a época do meu aniversário, sempre adorei comemorar com os amigos e família. É a data onde eu consigo retribuir todo amor e carinho que eu recebo. E nesse não seria diferente. Não podia deixar de comemorar com as pessoas que acompanham e gostam do meu trabalho”, disse.

Ela começou a cantar com 10 anos, na igreja. Seu talento musical vem de berço, já que seus pais são músicos. Em 2019, ela fez sua estreia na noite, ao lado do seu pai. Na ocasião, eles se apresentavam com voz e violão.

Há dois anos ela começou a realizar shows com a banda completa e passou ainda mais, a se destacar no cenário musical.

“No ‘O Baile é Dela’, vão ter várias atrações, de vários estilos musicais, vai ter sorteio de prêmios em dinheiro, procedimentos estéticos, voucher de empresas parceiras, muitos brindes e claro, o meu show especial de aniversário para todo mundo curtir muita sofrência e dançar muito. Quero que as pessoas se divirtam, aproveitem e que se sintam abraçados por mim. São todos meus convidados de honra nesse dia importante”, acrescenta.

E seguindo a linha das novidades, Victória irá lançar uma música em abril, em todas as plataformas digitais, além disso, o single virá com um videoclipe.

Agende-se

O Baile é Dela

Data: sábado, 11

Hora: 21h

Local: Vitrine Lounge - Tv. Quintino Bocaiúva, 844