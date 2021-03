União Brasileira de Compositores revela aumento de 12% no cadastro de obras feitas por mulheres

No Dia Internacional da Mulher, a União Brasileira de Compositores (UBC) lança a 4ª edição do relatório ‘Por Elas Que Fazem a Música’, um levantamento da participação da mulher na música, tendo como referência a base de dados da UBC, entidade responsável por 56% da distribuição de direitos autorais no país. A pesquisa já está disponível no site da UBC.

"Mulheres são destaque no setor musical. Um setor que já foi muito masculino. É muito importante que a UBC nos traga a real participação delas na música. Grandes estrelas femininas impressionam por seus feitos em número de público e alcance das suas obras. Fico extremamente feliz e motivada com os acontecimentos", afirma Paula Lima, diretora da UBC.

Veja o relatório completo

Mulheres compõem apenas 15% do quadro de associados, mas representaram 17% dos novos cadastros em 2020. Desde a elaboração da primeira edição do relatório, em 2018, o crescimento do número de mulheres associadas à organização foi de 68%.

Elas compõem apenas 15% do quadro de mais de 40 mil associados da UBC, no entanto, representaram 17% de todos os titulares que se filiaram em 2020. O estudo aponta que as associadas têm, em sua maioria, entre 18 a 40 anos, sendo 64% do Sudeste, 14% do Nordeste, 9% do Sul, 8% do Centro Oeste e 2% do Norte.

Comparando com 2019, houve um aumento de 12% no cadastro de obras feitas por autoras e versionistas. Já em relação aos fonogramas, o cadastro com participação de intérpretes femininas aumentou 9%, de músicas executantes cresceu 8% e de produtoras fonográficas, 21%.

Em relação ao rendimento dos titulares, o valor recebido por mulheres no Brasil em 2020 continua representando 9% do total, ou seja, a cada 100 reais distribuídos, o valor destinado a elas é de apenas 9 reais. Já sobre o valor arrecadado no exterior, dentre os 100 titulares com maior rendimento, 12 são mulheres.

Homenagens



E de 8 a 11 de março, a UBC promoverá lives em seu Instagram, trazendo nomes e assuntos relevantes para o debate sobre a atuação das mulheres no mercado musical. A jornalista Fabiane Pereira, apresentadora do ‘Papo de Música’, programa de entrevistas com cantores brasileiros no YouTube, receberá as artistas Marina Lima, Juliana Linhares, Julia Mestre, Kell Smith e Paula Lima.

Durante o mês, a UBC também exibirá depoimentos inéditos de cantoras em suas redes sociais. Serão mais de 30 vídeos, de nomes como Sandra de Sá, Emanuelle Araújo e Isabel Fillardis.

"Papo sério, estava aqui pensando em Chiquinha Gonzaga. Muita coisa que rola hoje, pra geral, homens e mulheres, veio da 'cachola' e do coração de Chiquinha Gonzaga. Penso também em Dolores Duran, Maysa, Elza Soares, Ademilde Fonseca, Lana Bittencourt, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Rita Lee, eu (risos), Marília Mendonça... Ô mulherada! Imagina se eu fosse falar de todas?", declara Sandra de Sá, exaltando vozes femininas de várias gerações.

Já Emanuelle Araújo fala do machismo que as mulheres ainda têm que enfrentar na área: "Tenho 30 anos na música e já passei por várias situações estranhas dentro desse universo estruturalmente machista, principalmente sobre a minha voz, sobre o que eu penso, o que eu defendo".



Programação:

Transmissão: https://www.instagram.com/ubcmusica/

Hora: 16h

Fabiane Pereira recebe Marina Lima

Dia 8/03 (segunda-feira)



Fabiane Pereira recebe Julia Mestre e Juliana Linhares

Dia 9/03 (terça-feira)



Fabiane Pereira recebe Kell Smith

Dia 10/03 (quarta-feira)



Fabiane Pereira recebe Paula Lima

Dia 11/03 (quinta-feira)