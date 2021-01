Última show do Legião Urbana com Renato Russo completa 25 anos

Há 25 anos a banda Legião Urbana subia ao palco pela última vez em Santos, no litoral de São Paulo. A banda completa subiu ao palco, no dia 14 de janeiro de 1995, na casa de apresentações Reggae Night, com Renato Russo (vocal), Dado Villa-Lobos (guitarra) e Marcelo Bonfá (bateria) encerrando a turnê do álbum "O Descobrimento do Brasil". O grupo tocou 22 canções clássicas do Legião, e uma versão de "Smells Like a Teen Spirit", do Nirvana.

Após esse show o líder da banda Renato Russo ficou recluso. A banda ainda chegou a lançar o álbum "A Tempestade ou O Livro dos Dias" em 1996. No mesmo ano, em 11 de outubro, no Rio de Janeiro, Renato faleceu vítima de complicações da AIDS. A banda declarou o fim oficial de suas atividades onze dias depois. "A Tempestade" é considerado o álbum mais triste do grupo.

HISTÓRIA - A Legião Urbana foi fundada em 1982 em Brasília, Distrito Federal. O primeiro álbum veio à público em 1985 com a formação que incluía ainda o baixista Renato Rocha (que saiu em 1989). A banda se tornou uma dos maiores expoentes do rock brasileiro da década de 1980. Álbuns como Dois (1986), Que País É Este (1987) e As Quatro Estações (1989) emplacaram diversos hits nas rádios de todo o país.

Até hoje sucessos como como "Será", "Geração Coca-Cola", "Que País é Este?", "Eduardo e Mônica" e "Faroeste Caboclo", e outros são icônicos para a juventude. Alguns fãs admiravam tanto a banda que veneravam até um tom messiânico, chamando-a de Religião Urbana. Renato sempre rejeitou este status.