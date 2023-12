Tyler, the Creator usa música 'Duplo Sentido', de Gilberto Gil, sem autorização do cantor brasileiro

O rapper Tyler, The Creator escolheu a música "Duplo Sentido", de Gilberto Gil, para a nova campanha publicitária de sua marca de roupas, a Golf Le Fleur. Sem negociar a questão dos direitos autorais sobre a faixa ou mencionar o cantor baiano no vídeo de lançamento, Tyler ligou para Gil e pediu desculpas pelo uso indevido da canção após a repercussão do caso.

VEJA MAIS

A versão utilizada pelo norte-americano na campanha é uma versão cantada por Tetê da Bahia, lançada na década de 70. O vídeo da grife foi publicado há uma semana pelo rapper e tem mais de quatro minutos, com a faixa quase na íntegra.

A assessoria do artista brasileiro informou que a Sony Publishing, editora que administra a obra do cantor, não recebeu qualquer informação sobre o uso de "Duplo Sentido" para a “Season 2 Golf Le Fleur". Como a campanha está há vários dias repercutindo nas redes sociais, a empresa também vai "exigir uma reparação financeira" por isso.

Pedido de desculpas

Segundo a Folha, Tyler ligou para Gilberto na última terça-feira (12) e pediu desculpas pelo mal-entendido. O norte-americano disse ainda que não foi informado que a canção não havia sido liberada pelo baiano. Ainda de acordo com o jornal, o rapper teria se declarado fã do artista e contatou profissionais em Los Angeles para tentar resolver o problema.

Pronunciamento de Gil

Além de publicar a entrevista dada à Folha em seu feed do Instagram, o pai de Preta Gil compartilhou, nos stories, um texto do empresário e produtor Evandro Fióti, citando o caso.

"Amo o querido [Tyler, The Creator], mas ele usou uma música inteira do Gilberto Gil sem qualquer diálogo prévio e negociação de direitos autorais? Não dá para alegar desconhecimento. Custo acreditar que, se fosse o contrário, a resolução seria amistosa. Isso não é valorizar o Brasil. Nem os criadores. Espero que tudo se resolva de forma justa e equilibrada. Mas que vacilo!", diz o produtor.

Confira a música:

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)