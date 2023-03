Eduardo Leite pede desculpas a Gilberto Gil por fala xenofóbica de vereador; vídeo

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu desculpas ao cantor Gilberto Gil por conta da fala racista e xenófoba do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, que se referiu de maneira pejorativa ao povo baiano. O discurso de Fantinel, proferido no plenário da Câmara do município em relação aos trabalhadores encontrados em condição análoga à escravidão nas vinícolas da região, gerou grande repercussão nas redes sociais. Como resultado, Fantinel foi expulso do Podemos e um processo de cassação de seu mandato foi iniciado.

Leite publicou um vídeo do encontro com Gilberto Gil, onde afirmou que a fala do vereador "não representa o povo gaúcho" e pediu desculpas pela atitude. Fantinel havia dito que os baianos "vivem na praia, tocando tambor" e, por isso, "era normal que se fosse ter esse tipo de problema", em referência aos trabalhadores resgatados em condições de escravidão. Além disso, sugeriu que as vinícolas contratassem trabalhadores argentinos, e não mais "aquela gente de cima".

"Fiz questão de ir ao camarim do Gilberto Gil para pedir desculpas, em nome de todo povo gaúcho, pelas ofensas absurdas proferidas contra nossos irmãos baianos", escreveu Eduardo Leite.

Leite e Gil terminaram o encontro com um abraço.